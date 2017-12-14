Книгу "Цирк в Архангельске: первые сто лет" презентовали в Архангельске

Вчера состоялась презентация книги о цирке в Одностолпной палате Гостиных дворов. "Цирк в Архангельске: первые сто лет" – книга, написанная старшим научным сотрудником отдела историко-культурного и природного наследия Архангельского краеведческого музея О. Беляевой.



Ее работа охватила 1889 - 1989 гг. цирковой жизни провинции, которой когда-то считался Архангельск. В 1989 г здание цирка закрыли на реконструкцию, и до сих пор так не открыли. В настоящий момент на месте цирка находится котлован, который только в прошлом месяце начали засыпать. Ни о какой реконструкции речи уже не идет, потому что здание цирка просто снесли с лица земли. Не факт, на его месте появится новый цирк, а не очередной торговый или офисный центр.



Работая над книгой автор обращалась к фондам краеведческого музея, Госархива, собраниям областной научной библиотеки им. Добролюбова. После закрытия цирка на реконструкцию в Архангельске успело вырасти не одно поколение детей, не знающих, что Архангельск когда-то был цирковым городом. На них и рассчитана книга.



О. Беляева надеется, что ее труд будет интересен профессионалам в области культуры, краеведам, потому что цирк – это уже история города.



Средства на тираж книги собирались за счет крупнейшей в стране краудфандинговой платформы Planeta.ru, и сбор завершили 10 сентября. Удалось собрать 87 тыс. руб. Это меньше заявленной суммы в 2 раза, но книга все же была напечатана тиражом в 200 экземпляров.



В книге рассказывается, как в 1912 г был открыт цирк в Соломбале. Это был первый частный стационарный цирк в городе, который появился за счет средств С. Павлова, которого родители спасли от голодной смерти, отдав в цирк Никитиных. Там он жонглировал, был наездником, акробатом, клоуном, там же встретил жену. Они приехали в Архангельск, хотели основать здесь собственный цирк. В результате у них родилась целая цирковая династия – 9 детей.