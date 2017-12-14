Книгу "Цирк в Архангельске: первые сто лет" презентовали в Архангельске

Архангельская область >> Общество >> 14.12.2017

Вчера состоялась презентация книги о цирке в Одностолпной палате Гостиных дворов. "Цирк в Архангельске: первые сто лет" – книга, написанная старшим научным сотрудником отдела историко-культурного и природного наследия Архангельского краеведческого музея О. Беляевой. 

Ее работа охватила 1889 - 1989 гг. цирковой жизни провинции, которой когда-то считался Архангельск. В 1989 г здание цирка закрыли на реконструкцию, и до сих пор так не открыли. В настоящий момент на месте цирка находится котлован, который только в прошлом месяце начали засыпать. Ни о какой реконструкции речи уже не идет, потому что здание цирка просто снесли с лица земли. Не факт, на его месте появится новый цирк, а не очередной торговый или офисный центр.

Работая над книгой автор обращалась к фондам краеведческого музея, Госархива, собраниям областной научной библиотеки им. Добролюбова. После закрытия цирка на реконструкцию в Архангельске успело вырасти не одно поколение детей, не знающих, что Архангельск когда-то был цирковым городом. На них и рассчитана книга. 

О. Беляева надеется, что ее труд будет интересен профессионалам в области культуры, краеведам, потому что цирк – это уже история города.

Средства на тираж книги собирались за счет крупнейшей в стране краудфандинговой платформы Planeta.ru, и сбор завершили 10 сентября. Удалось собрать 87 тыс. руб. Это меньше заявленной  суммы в 2 раза, но книга все же была напечатана тиражом в 200 экземпляров.

В книге рассказывается, как в 1912 г был открыт цирк в Соломбале. Это был первый частный стационарный цирк в городе, который появился за счет средств С. Павлова, которого родители спасли от голодной смерти, отдав в цирк Никитиных. Там он жонглировал, был наездником, акробатом, клоуном, там же встретил жену. Они приехали в Архангельск, хотели основать здесь собственный цирк. В результате у них родилась целая цирковая династия – 9 детей.





Рекомендуем по теме:

Росгосцирк передаст свою землю в собственность Архангельской области

Зоозащитники Петрозаводска вышли на митинг против передвижных зоопарков, цирка, дельфинариев

В 2019 г в Архангельске появится новый речной вокзал

В сгоревшую Плесецкую библиотеку собирают книги

В Петрозаводске пытаются спасти деревянный дом - объект культурного наследия

Соловецкий Морской музей отметил 10-летие


25 классов в 14 школах Череповца закрыты на карантин

IX Гражданский форум прошел в Сыктывкаре

"Рождественская ярмарка" переезжает с улиц в торговые центры Вологды

Межрегиональный форум-слет социальных предпринимателей прошел в Ухте

Выставку "СевТЭК-2017" посетили гости из США и Южной Кореи

4,8 млн руб. выделили в Коми на контейнеры для раздельного сбора мусора

26 молодых безработных Карелии открыли свой бизнес
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета