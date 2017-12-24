В Череповце освятили новый храм

На промплощадке завода "Апатит" ("ФосАгро") прошло освящение храма, построенного во имя пророка Божия Елисея.



Храм освятил епископ Белозерский и Черпеповецкий Флавиан. На богослужении пригласили руководителей предприятия "Апатит" и "ФосАгро-Череповец", первых лиц мэрии Череповца, работников производства. С открытием храма присутствующих поздравила Е. Авдеева, мэр Череповца.



Желающих увидеть храм изнутри оказалось так много, что небольшая площадь не смогла вместить всех желающих. Выход из положения нашли - рядом с церковью установили экран, на котором велась прямая трансляция богослужения. Песнопения литургии в исполнении Архиерейского хора под руководством М. Куликовой могли услышать далеко за пределами храма.



В конце литургии епископ Флавиан наградил настоятеля нового храма иерея С. Щербакова юбилейной медалью Русской Православной Церкви "В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви". Архипастырское послание руководителя епархии содержало благодарность руководства "ФосАгро-Череповец" за строительство храма и поздравления работников завода с историческим событием.



В ответном слове гендиректор "ФосАгро-Череповец" А. Гурьев отметил, что подобными событиями возрождаются дореволюционные традиции. Предприниматели, благотворители строили храмы вместе на территории заводов и мануфактур для людей, которые там работает.



Напомним, что деревянный храм начали строить летом 2016 г. Мастера из Архангельской области решили собрать сруб из специально заготовленного зимой леса, а каждое бревно окорчевывали вручную, без использования шлифовального аппарата. Высота церкви - 26 м, на звоннице 8 колоколов, самый крупный из которых - благовест - весит около 270 кг.

