"Снежная деревня" и "Галерея ледяных скульптур"открылись в Мурманской области

Мурманская область >> Общество >> 24.12.2017

В создании проекта "Снежной деревни" принимали участие 40 скульпторов России. "Снежная деревня" открылась в Кировске вчера, "Галерея ледяных скульптур" откроется  в Апатитах 30 декабря.

"Снежная деревня" – сооружение из снега и льда, с коридорами, залами, узорами, барельефами, скульптурами. В 2013 г она вошла в Книгу рекордов России в категории "Самое большое закрытое сооружение из цельного снега" площадью 2014 кв. м. В 2017 г "Снежная деревня" открылась в 10 раз.

Она стала самым узнаваемым туристическим брендом Кольского полуострова. В 2016 г деревню посетили 40 тыс. гостей.

Каждый год идея оформления деревни уникальна. В разные годы это были герои народных сказок, ленты "Союзмультфильма" и мн. др. Этот год порадовал посетителей "Снежной деревни" героями мультфильмов "Миньоны", "Пингвины из Мадагаскара" и "Холодное сердце", историческими зарисовками знаменитого "ЛедА", почтой Деда Мороза с ледяным почтовым ящиком, сюрпризами для гостей Азии, портретами мастеров.


Продолжением проекта "Снежной деревни" стала "Галерея снежных скульптур" в Апатиты, которая будет включать больше 15 произведений изо льда, со световыми эффектами, специальным фоном. Этот проект в регионе реализуют впервые.

Традиционно в Кировске и Апатитах проведут конкурсы ледовой и снежной скульптуры "Снеголед", "Бешеная пила". На них приедут не только представители России, но и зарубежья.

Министр экономического развития региона Е. Тихонова отметила, что власти и впредь будут помогать подобным проектам, способствующим продвижению региона как привлекательного с туристической точки зрения. Власти рады инициативе развивать подобный формат, открывать новые площадки, как в этом году в Апатитах. Это станет толчком для открытия площадок в других городах Мурманской области, в результате чело будет создана целая сеть под брендом "Снежная деревня".





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