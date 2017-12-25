Губернаторская елка прошла в Северодвинске

Мурманская область >> Общество >> 25.12.2017

В Северодвинске прошла елка главы города, на которую пригласили 360 детей – воспитанников детдомов, интернатов, реабилитационных и коррекционных учреждений. Также на мероприятие пригласили участников общественных организаций "Поможем детям" и "СемьЯ", ребят, находящихся под опекой в приемных семьях, детей членов экипажа атомного подлодки "Северодвинск".

Юных гостей в местном драматическом театре встретили 26 волонтеров отряда "Высота" Молодежного центра, которые предстали в образах фантастических и сказочных персонажей. Скучать детям было некогда, в ожидании спектакля их развлекали конкурсами, викторинами, розыгрышами призов.

Перед началом спектакля глава Северодвинска И. Скубенко вместе с Дедом Морозом, роль которого исполнил С. Черноглазов, заслуженный артист РФ, поздравили ребят с наступающим праздником и отметили, что Новый год нужно заполнить красивыми и светлыми делами, поэтому каждый ребенок вырастет достойным гражданином города, Поморья и страны. Детям пожелали ярких праздников, крепкого здоровья в течение всего года, новых открытий и исполнения желаний.

Актеры драматического театра подготовили музыкальную сказку "7 волшебных желаний", которой постарались задать праздничное настроение на все предстоящие праздники. После завершения Дед Мороз и Снегурочка пригласили зрителей на новогодний утренник у елки, где каждый получил сладкий подарок. Дети были довольны празднику, а особенно сладким подаркам, так как нет детей, равнодушных к карамелькам и шоколадкам. Позже в городе будут проводить городские елки для всех желающих.

Напомним, что в городе еще открылись не все елки в скверах и площадях города, а праздничные мероприятия будут проводиться во время школьных каникул до Старого Нового года.





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