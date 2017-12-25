10 команд сразились в Сыктывкаре за лучший рисунок на снегу

В Сыктывкаре прошел второй этап акции "Раскрась зиму", проходящую в рамках всероссийского фестиваля "Выходи гулять" по инициативе Министерства строительства России и реализации программы по формированию комфортной городской среды.



Администрации Сыктывкара сообщила, что в конкурсе приняли участие 10 команд, которые представляли школы, детские сады, техникумы, неравнодушные семьи. В течение часа каждая команда должна была выполнить задание на зимнюю тематику. Всего в конкурсе было заявлено 15 компании, но решились на участие в конечном итоге всего 10. Каждая из них получила индивидуальное задание от жюри на зимнюю тематику.



Своеобразным холстом для проявления творческих способностей участников стал обычный снежный покров на ул. Славы в Эжвинском районе города. Благодаря стараниям активистов Эжвы, на главной улице района появились главные символы Нового года – елка, снеговик, Дед Мороз и Снегурочка, собачка - символ 2018 г, сани, настоящий новогодний стол и уютный камин. Участники раскрасили свои творения, используя в их создании любые подручные материалы.



Вечером подвели итоги акции. Каждому участнику вручили благодарности, подарки, которые вручал зампредседателя правительства, министр строительства К. Лазарев и руководитель администрации Эжвинского района А. Калинин. Завершилось мероприятие салютом.



Отдельными подарками и призами от спонсоров наградили две лучшие работы – это "Новогодний стол" от детсада № 76 за реалистичность картинки и представленный детсадом № 36 "Новогодний камин", в который хотелось подкинуть дров.



Теперь представители команд мечтают о том, чтобы погода продержалась еще несколько недель, чтобы их снежные творения не подтаяли и радовали местных жителей даже после Нового года и Рождества.