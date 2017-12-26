Мурманск покрылся ледяными скульптурами

Мурманская область >> Общество >> 26.12.2017

В Мурманске идут последние приготовления к Новому году. На центральной площади засияла огнями новая елка, в скверах и парках, вдоль магистралей появились световые гирлянды, яркие фигурки и мерцающие консоли.

Во всех городских округах завершилась установка ледяных скульптур и горок.

Директор "Мурманских городских парков и скверов" А. Накай рассказал, что администрация Мурманска провела опрос на тему, как северянам понравилось украшение заполярной столицы ледяными фигурами. Инициатива городских властей поддержана большинством мурманчан.

В 2017 г главная тема оформления ледовых фигур – это ярмарка и русские народные гуляния: изо льда вырезали ряженых скоморохов, матрешек, дымковские игрушки, традиционных герои сказок (Дед Мороз, Снегурочка, русский мужик и медведь).

На Семеновском озере расположили дымковские игрушки - "Коня", "Курицу", "Упряжку лошадей", "Барыню", "Оленя", игровую форму "Чаши Лебедя" и ледяную односкатную горку для детей среднего возраста.

У дома №101 на пр. Кольский возвели ледяную пятискатную горку, композиции "Матрешки", "Богородская игрушка", "Мужик и Медведь", а возле елки - фигуры Деда Мороза со Снегурочкой.

У отельно-делового центра "Арктика" установили двухскатную горку, композицию "Скоморох и гармонь", "Скоморох с дудками", "Скоморох и бубен", "Скоморох и театр". Все фигуры подсвечены светодиодными лентами и дополнительно освещаются прожекторами.

Всего в городе 17 ледовых композиций, и каждая оформлена художественной резкой, отвечающей тематике композиции. Площадь Пять Углов украшена двумя светодиодными шарами.

В этом году мурманчане не увидели привычных светящихся снегирей, которые порядком износились и были отправлены на ремонт, но в следующем году их обещают вернуть на улицы города.

Напомним, что лед для ледяных фигур привозился из Мончегорска.





Рекомендуем по теме:

В Мурманске готовятся в к Новому Году

В Мурманске отметили День солнца

"Снежная деревня" и "Галерея ледяных скульптур"открылись в Мурманской области

Детский городок "Сказка" построят в Мурманске у Семеновского озера

В Великом Устюге открыли выставку "Жил под елкой Дед Мороз"

В Мурманске обеспокоены вандализмом


"Городской транспорт" Мурманска на грани банкротства

3 гидрографических судна отчалили из "Красной кузницы"

Книгу "Цирк в Архангельске: первые сто лет" презентовали в Архангельске

В Апатитах открыли памятник А.Пушкину

Под Архангельском завершились съемки второй части фильма "Мы нужны"

12 школьников НАО поедут на Кремлевскую елку

Торговля на Форекс: использование двух скользящих
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета