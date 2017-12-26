Мурманск покрылся ледяными скульптурами

В Мурманске идут последние приготовления к Новому году. На центральной площади засияла огнями новая елка, в скверах и парках, вдоль магистралей появились световые гирлянды, яркие фигурки и мерцающие консоли.



Во всех городских округах завершилась установка ледяных скульптур и горок.



Директор "Мурманских городских парков и скверов" А. Накай рассказал, что администрация Мурманска провела опрос на тему, как северянам понравилось украшение заполярной столицы ледяными фигурами. Инициатива городских властей поддержана большинством мурманчан.



В 2017 г главная тема оформления ледовых фигур – это ярмарка и русские народные гуляния: изо льда вырезали ряженых скоморохов, матрешек, дымковские игрушки, традиционных герои сказок (Дед Мороз, Снегурочка, русский мужик и медведь).



На Семеновском озере расположили дымковские игрушки - "Коня", "Курицу", "Упряжку лошадей", "Барыню", "Оленя", игровую форму "Чаши Лебедя" и ледяную односкатную горку для детей среднего возраста.



У дома №101 на пр. Кольский возвели ледяную пятискатную горку, композиции "Матрешки", "Богородская игрушка", "Мужик и Медведь", а возле елки - фигуры Деда Мороза со Снегурочкой.



У отельно-делового центра "Арктика" установили двухскатную горку, композицию "Скоморох и гармонь", "Скоморох с дудками", "Скоморох и бубен", "Скоморох и театр". Все фигуры подсвечены светодиодными лентами и дополнительно освещаются прожекторами.



Всего в городе 17 ледовых композиций, и каждая оформлена художественной резкой, отвечающей тематике композиции. Площадь Пять Углов украшена двумя светодиодными шарами.



В этом году мурманчане не увидели привычных светящихся снегирей, которые порядком износились и были отправлены на ремонт, но в следующем году их обещают вернуть на улицы города.



Напомним, что лед для ледяных фигур привозился из Мончегорска.