Главный российский Дед Мороз встретился с вологодскими журналистами

Вологодская область >> Общество >> 26.12.2017

Сегодня в рамках тура "Путешествие Деда Мороза" вологодские журналисты могли задать свои вопросы главному зимнему волшебнику.

Он рассказал о самых загадываемых желаниях россиян и поделился своей мечтой. Больше всего у Деда Мороза просят гаджеты и гораздо реже просят помочь ближним, чем он очень обеспокоен. Бывают очень теплые письма, когда дети что-то просят для сестер, братьев, соседей. В некоторых письмах встречаются конкретные просьбы, например, подарить тренажер или инвалидную коляску. К таким ребятам Дед Мороз приходит в первую очередь.

Если говорить о тех, кто пишет письма Деду Морозу, то 2/3 – это дети и 1/3 – взрослые. Кто-то просит помочь закрыть ипотеку, заморозить процентную ставку, женщины просят мужей, а это значит, что взрослые продолжают верить в чудо.

У Деда Мороза есть и своя мечта. Он хочет объединить добрых людей, стать своеобразным мостиком между нуждающимися и теми, кто в состоянии им помочь, потому что сам он с объемом работ и пожеланий не справляется.

Сейчас у зимнего волшебника важная миссия – подарить людям сказку, и не только перед Новым годом. Есть много волонтерских движений, помогающих людям, и их работа очень полезна.

В 2018 г Дед Мороз намерен посетить игры чемпионата мира по футболу, но колдовать на победу россиян не будет, потому что победа должна достаться сильнейшим.

Также Дед Мороз встретился со школьниками школы №15,  воспитанниками Вологодского центра помощи детям №1, оставшимся без попечения родителей.

Напомним, что всего зимний волшебник объехал 25 российских городов, а завтра прибудет в Череповец. Закончится его тур в Москве на главной елке страны. 30 декабря он вернется в Вологду и с Костромской Снегурочкой зажжет огни главной городской елки на площади Революции. 





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