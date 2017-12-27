S7 будет летать по маршруту Петрозаводск - Москва 2 раза в сутки

Республика Карелия >> Общество >> 27.12.2017

Глава Карелии А. Парфенчиков встретился в Москве с гендиректором S7 Group А. Ереминым. Темой обсуждения стало развитие авиасообщения между Петрозаводском и центральными районами России.

В ходе переговоров отмечена положительная тенденция наращивания пассажиропотока с хорошим показателем загрузки авиарейсов. Стороны договорились о налаживании обоюдной работы по регулярному выходу на рейс крупного самолета Airbus. План начнет действовать в мае-июне 2018 г, рейс будет летать в Москву каждый день, а с 2019 г их число увеличится до двух (утром и вечером).

Для реализации идеи необходимо беспрерывно трудиться над совершенствованием туристического потока, а в этом очень поможет модернизация аэропорта, улучшение его работы, комфортные условия обслуживания пассажиров. Нужно построить охраняемую стоянку, организовать удобный пункт питания, развивать прокат автомобилей, закупать современную технику для обслуживания.
Компания S7 скоро обещает представить свои рекомендации по проекту создания аэровокзального комплекса Петрозаводска, который планируют начать строить в 2018 г. Самолеты S7 нужны Карелии, потому что сейчас действует всего один регулярный авиарейс на Москву, кстати, также принадлежащий S7.

Напомним, что летом 2015 г аэропорт Петрозаводска был закрыт на ремонт, а после этого отменили единственный регулярный авиамаршрут Петрозаводск - Москва - Петрозаводск. Это создало много неудобств жителям Карелии, которые потеряли единственный удобный способ быстро добраться до столицы. В аэропорту реконструировали перрон, места для стоянки самолетов, освещение, рулежную дорожку, дренажную систему, заменили дефектные бетонные плиты на взлетно-посадочной полосе. В феврале 2016 г регулярное авиасообщение между Москвой и Петрозаводском восстановили.





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