Мэр Инты встретилась с многодетными семьями города

Мэр Инты Л. Титовец встретилась с многодетными семьями. Она подвела итоги года, поздравила всех с наступающим Новым годом.



Встреча прошла в актовом зале горадминистрации. Все места были заняты, пришлось поставить даже несколько дополнительных стульев. В начале встречи интинцам показали видеоотчет о преображении Инты в 2017 г.



Титовец рассказала, что в городе растет количество многодетных семей, и по информации органов соцзащиты в Приполярье 285 многодетных семей у которых 900 детей.



Власти стараются поддерживать такие семьи, и с 2015 г решением Совета установили льготу по оплате услуг присмотра и ухода за детьми в дошкольных учреждениях образования - 50%. В детские сады детей из многодетных семей берут в первую очередь. С 2014 г размер родительской платы в детсадах не повышается.



Многодетные семьи активно себя проявляют, ежегодно участвуя в конкурсе "Крепкая семья - золотой фонд Коми". В текущем году из 15 семей-участников 4 из Инты. Они стали победителями в разных категориях – Нелли и Айрат Бикмуллины, Екатерина и Владислав Стрельцовы, Наталья и Сергей Шаршневы, Надежда и Михаил Богдановы.



Администрация Инты также подготовила детям развлекательную программу и новогодние сладкие подарки.



Власти провели предпраздничное мероприятие для многодетных семей. Собравшихся развлекала не только мэр города, но и более традиционные персонажи - Дед Мороз и Снегурочка. Они проводили конкурсы, викторины, игры, активно вовлекая в их участие детей.



Мэр пообещала, что соцподдержка многодетных семей будет становиться лучше, и пожелала увеличения количества малышей в наступающем 2018 г. Поддержку им власти гарантируют, поэтому мэр призвала не бояться переходить из статуса обычной семьи в многодетную.