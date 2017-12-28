Мурманск укрепляет международные связи

Мурманская область >> Общество >> 28.12.2017

В столице Заполярья под председательством замгубернатора А. Тюкавина прошло заседание координационного совета по развитию внешнеэкономических и международных связей при Правительстве Мурманской области. На мероприятии обсудили итоги работы координационного совета и особое внимание уделили планам ключевых проектов на 2018 г.

Тюкавин прокомментировал закон о реализации приграничного сотрудничества, принятый в октябре.

Также в рамках заседания озвучили международные мероприятия, проведенные в этом году - международный фестиваль "Птица Баренц", VI Мурманская международная неделя, 3-ий Арктический фестиваль "Териберка. Новая жизнь", Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества, кинофестиваль "Северный характер", международная конференция "Рыболовство в Арктике", массовый лыжный забег стран Баренц-региона в Раякоски "Лыжня дружбы", фестиваль фольклора в Умбе Баренцева и Евроарктического регионов, регионов СЗФО и другие.

Туристический потенциал Заполярья был представлен на международных выставках и форумах в Санкт-Петербурге, Москве, Архангельске, Сеуле.

На 2018 г запланировано проведение 180 международных мероприятий. Есть среди них традиционные интерактивные и совершенно новые площадки и проекты. Например, Дни российско-финляндского пригрансотрудничества в Кандалакшском районе и этап международной арктической гонки на велосипедах "Арктик-Райс".

В центре допобразования "Лапландия" прошли Дни Кольской АЭС. Этот проект объединил экологов, педагогов и чиновников Мурманска. В его рамках работники АЭС рассказали, как поддерживается производственная и экобезопасность на предприятии.
У инженеров станции возникла идея провести соревнования между школьниками Североморска, Колы и Мурманска, победители которой смогут посетить с экскурсией атомную станцию.





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