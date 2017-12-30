В Кировске открыли царство льда "Гиперборея в Хибинах"

Мурманская область >> Общество >> 30.12.2017

Ледовый город в этом году выглядит фантастически. Удивительная постройка находится на территории стадиона "Горняк". Здесь посетители могут увидеть крепости и колоннады, снежные лабиринты, горки, ледяные скульптуры из снега и льда. Есть здесь и свадебная зона для молодоженов. Особенно великолепно все это выглядит в ночное время, в цветовой иллюминации, когда локация становится похожа на футуристический объект. Фотографии, сделанные на площадке, могут украсить любой альбом, а после того, как посетители выкладывают их в соцсетях, никто им не верит, что они сделаны в маленьком Кировске.

Открытие локации состоялось вчера, и было не бесплатным, что очень расстроило местных жителей. Цена взрослого билета составила 350 руб., детского - 250 руб. Радует только то, что жители маленького городка получили специальный браслет, и теперь по нему могут посещать ледяной городок целый день, выходить и вновь заходить в любое время. Можно пойти домой, погреться, перекусить и вернуть обратно. Ворота города открыты ежедневно с 13:00 до 21:00.

Парк "Гиперборея" интересен своей масштабностью. Здесь есть карусель, можно увидеть достопримечательности многих городов Мурманской области, раскрыта тема горнолыжного спорта. Для Кировска это уже вторая "фирменная" достопримечательность из снега. Ранее здесь открыли "Снежную деревню", созданную целиком изо льда и снега - залы, коридоры, барельефы, скульптуры, и все это в красивейшей цветной иллюминации. В 2017 г она открылась в 10 раз и стала одним из наиболее узнаваемых туристических брендов на Кольском полуострове. Только в 2016 г ее посетили 40 тыс. человек.

В 2013 г "Снежная деревня" попала в Книгу рекордов России в категории "Самое большое цельное снежное сооружение с площадью более 2 тыс. кв. м".





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