В этом году в НАО родилось 658 детей

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 31.12.2017

С января по 29 декабря текущего года ЗАГС НАО зарегистрировал 658 родившихся малышей, что меньше на 121 ребенка, чем в прошлом году. В 2017 г на свет появилось 316 мальчиков и 342 девочки. 8 окружных семей пополнила двойня, что в 2 раза меньше, чем в прошлом году. Такую статистику уходящего года обнародовал отдел ЗАГС Аппарата Администрации НАО.

В этом году впервые испытали радость материнства 215 женщин. Второй ребенок родился в 205 семьях, третий – в 147. 63 многодетные мамы решились на четвертого ребенка, 11 – на пятого и 7 – на шестого или более.

Более 50% женщин стали матерями в 21 - 30 лет, треть мам - в возрасте 31 - 40 лет, а самыми юными стали 6 девушек 15 - 16 лет, 8 – 17 лет, 51 – 18 - 20 лет. Самыми старшими стали 7 мам старше 41 года.

Самыми популярными именами стали Александр, Максим, Артем, София, Михаил, Валерия, Екатерина, Евгения, при этом Александр, Артем и Софья держат пальму первенства уже не первый год. Самыми редкими именами уходящего года стали Эдуард, Эмиль, Тамерлан, Эмма, Тихон, Эмилия и Эльвира, а в прошлом году чаще всего удивляли имена Яромир, Хочбар, Ювеналий.

С декабря 2017 г одновременно со свидетельством о рождении в Ненецком округе начали вручать памятный знак «Родившийся в НАО», и его обладателями уже стали 35 детей. Этот проект запущен по решению администрации НАО с целью повысить престиж и ценность семейного образа жизни, рождения детей. Это прекрасная традиция зародилась еще во времена СССР. Например, в Ленинграде такие медали выдавились всем рожденным в городе детям вместе со свидетельством о рождении.

ЗАГС НАО с начала года зарегистрировал 251 бракосочетание, и этот показатель стал выше прошлогоднего на 16. Развелись в 2017 г 142 супружеские пары, а в 2016 г –182. Случаев смерти зарегистрировано 364 при 377 в 2016 г.





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