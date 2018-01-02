Добровольцы Коми участвуют в федеральном конкурсе соцпроектов

Республика Коми >> Общество >> 02.01.2018

26 проектов заявлены на конкурсе социальных инициатив "Хочу делать добро". Все они от представителей Коми. По итогам общенародного голосования и работы экспертной комиссии победители конкурса могут получить грант 300 тыс. руб.

"Хочу делать добро" – конкурс всероссийский. Он создан для развития волонтерства. Заявиться на него могут добровольцы 9 - 30 лет по нескольким направлениям: "Культура и искусство", "Внимание и забота", "Просвещение", "Новые медиа", "Город" и "Гражданское участие". Почему возрастные рамки для участников конкурса от 9 лет, в официальных документах не поясняется, но выглядит это возраст странно.

Начальник Центра развития волонтерства республики Коми О. Залевская рассказала, что получение гранта - важная поддержка в реализации проекта, хотя и не самоцель. Социальным инициативам нужна не только финансовая поддержка. Благодаря  платформе, конкурсу, добровольцы, а также руководители проектов, смогут найти единомышленников и партнеров. В настоящий момент от Коми подано 26 заявок, но это промежуточное число, и оно может увеличиться, поскольку регистрация участников закончиться только 10 января. Представленные проекты связаны с разными направлениями волонтерской работы: экологический марафон,  благотворительные магазины, творческая мастерская для детей- инвалидов по слуху, зрению, передвижению.

Одним из участников стал "Доброштаб Коми", поскольку дополнительное финансирование необходимо  для развития муниципальных объединений, проведения образовательных семинаров и мн. др.

Проекты оценивать будут в несколько этапов. Это народное голосование, в котором можно поддержать проект. После проект пройдет оценку экспертов. Третьей стадией станет активность в блогах, чем должны заниматься руководители проектов.





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