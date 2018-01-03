В Апатитах набирает популярность Галерея ледовых скульптур

В Апатитах открылась Галерея ледовых скульптур, которую никто иначе как чудом не называет. Новый проект "Снежной деревни" по-своему уникален. Во всяком случае, в этом уверен его создатель В. Комягин, арт-директор и скульптор И. Локтюхин.



По сравнению с подобными ледяными городками его особенность в "музейной подаче". Интерактивные объекты, рядом с которыми можно фотографироваться сочетаются с арт-объектами - предметами искусства скульпторов, любоваться которыми можно только на расстоянии. Но самое важное, что все они будут радовать людей на протяжении нескольких месяцев, поскольку помещены в снежные и закрытые помещения. К примеру, ледяные уличные городки такой возможности не дают.



Ледовую экспозицию объединили рыцарской тематикой. Различные техники, применяемые к скульптурам, создают эстетический эффект. Вход украшен ледяной горкой и небольшим ледяным лабиринтом для детишек. Цены при этом такие как в "Снежной деревне".



В самое популярное серди посетителей время, вход в некоторые ледяные конструкции ограничен. Например, максимальное количество желающих посетить городок в 14:00-17:00, поэтому в это время людей пускают меньше. Это связано с тем, что слишком много посетителей – это много теплого дыхания, которое способствует подаянию ледовых скульптур. По поводу ограничения входа Галерея ледовых скульптур написала целое обращение к посетителям, в надежде, что они поймут эти требования и не будут возмущаться. Но, увы, это не всегда находит понимание у местных жителей, которые считают, что если они заплатили деньги, то имеют право на все и вся. Организаторы предупреждают, что ледяные скульптуры смогут сохраниться несколько месяцев только в том случае, если для этого будут созданы соответствующие температурные условия.