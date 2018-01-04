Спасатели Коми Новый год провели на работе

Республика Коми >> Общество >> 04.01.2018

Больше 20 вызовов получили в СПАС-Коми в новогодние праздники. Спасателям пришлось в разгар торжеств помогать застрявшим в снегу людям, буксировать скорую помощь и эвакуировать заболевших.

Спасатели Инты выезжали в район р. Кожим. Сюда направились 12 человек, которые хотели встретить Новый год на базе "Орлиная", но в результате застряли в снегу и без помощи экстренной службы выбраться не смогли. Спасатели на 2 машинах и снегоходе эвакуировали отдыхающих в Инту, где те и отметили Новый год.

В Сыктывкаре на ул. Кирпичная в сугробе застрял автомобиль скорой помощи. Приблизительно час понадобился спасателям, чтобы достать машину из сугроба.

Помощь спасателей понадобилась молодому человеку из Седкыркеща, который решил после празднования Нового года навестить друзей в Озеле и отправился туда пешком по заснеженной дороге. В состоянии алкогольного опьянения, он решил, что 10 км пройдет без проблем, но до пункта назначения так и не дошел, поэтому позвонил в экстренную службу. Спасатели, выехавшие на снегоходах, нашли человека в 3 км от дома и оказали ему медицинскую помощь. Если бы по каким-то причинам молодой человек не смогу дозвониться до экстренной службы, то, скорее всего, замерз бы прямо на дороге.

Уже в 2018 г спасатели тушили пожар в частном доме в с. Ношуль Призузского района, и оказали сотрудникам МЧС необходимую помощь.

В Вуктыльском районе п. Подчерье сотрудники СПАС-Коми эвакуировали заболевшего вахтовика, которого пришлось транспортировать на 2 снегоходах и санях в центральную районную больницу.

Сотрудники СПАС-Коми отмечают, что за последние несколько дней больше всего вызовов поступило 1 января, когда было зафиксировано 10 вызовов – половина всех вызовов за эти дни.





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