Дороги Петрозаводска превратились с каток

Сити-менеджер Петрозаводска И. Мирошник на своей странице в соцсети сообщила, что в городе сложилась напряженная обстановка с уборкой снега в межквартальных проездах и дворах.



Компания "ТехРент" сосредоточила силы на вывозе снега, очистке ото льда дорог и посыпке тротуаров на улицах Антикайнена, Куйбышева, Гоголя, Древлянка, Ровио, Матросова.



Мэр добавляет, что нерешенной ситуация остается со скользкостью во дворах. На устранение неудобств брошены все силы со стороны администрации, Госкомитета Карелии по жилищному, дорожному и строительному надзору. Но горожане не видят результатов. В городе полно мест, где проезжую часть и тротуары покрывает ровный слой льда, ничем не посыпанный, по которому ни ходить, ни ездить нельзя. Если власти Петрозаводска с этим не справляются, значит, их работу нельзя назвать эффективной.



И. Мирошник просит в случае обнаружения плохой уборки тротуаров обращаться в ЕДДС по телефону 051, но как это решит проблему, если в городе не хватает людей для устранения последствий снегопада и гололедицы. Мирошник просит с пониманием отнестись к проблеме, но понимания у людей не находит, поскольку люди рискуют переломать руки и ноги, попасть в аварию по дороге на работу и мн. др.



Если раньше люди постоянно жаловались на колдобины, ямы и грязь, по причине которых невозможно выйти из подъезда, то теперь к ним добавился лед, превративший в сплошной каток всю территорию возле жилых домов.



Жители города отмечают, что по указанному Мирошник номеру звонили ни раз, но результата никакого не увидели. Льдом покрыты не только спальные районы города, но и центр, по причине чего количество обращений в травмпункты со стороны туристов с каждым днем увеличатся, а число ДТП растет.