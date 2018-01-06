В 2018 г в межмуниципальных автобусах Поморья внедрят безналичную оплату проезда

На 40 маршрутах собираются внедрить электронные системы визуального и речевого оповещения пассажиров о передвижении автобусов. Также будет введена безналичная оплата проезда, о чем сообщило министерство транспорта Архангельской области. На такой шаг ведомство решила пойти после подведения итогов работы по межмуниципальным перевозкам за прошлый год.



На нововведения Минтранс решился скорее не для того, чтобы сделать проезд пассажиров комфортнее, а для того, чтобы повысить оплачиваемость проезда. Но насколько эффективен будет этот шаг, не известно. По опыту многих городов можно сказать, что им пользуются с большой неохотой, и причины в этом разные. Во-первых, терминалы для безналичной оплаты часто зависают и не работают, во-вторых, иногда водители сами их отключают и требуют, чтобы оплата проводилась только через них, в-третьих, в часы пик пользоваться терминалами вообще неудобно, потому что, находясь рядом с ними, человек задерживает остальных пассажиров, а иногда просто не в состоянии до них добраться.



Также ведомство сообщает, что открыто 2 новых маршрута: Архангельск – Усть-Пинега в Холмогорском районе и Котлас – д. Устье - в Ленском. Заключено 13 госконтрактов на обслуживание 40 маршрутов.



Для междугородних линий выбрали комфортабельные автобусы, с кондиционерами, багажными отделениями, а на популярном маршруте Архангельск – Малые Корелы запустили низкопольные автобусы для маломобильных пассажиров.



По программе "Доступная среда" закупили 4 современных автобуса для Каргопольского и Онежского районов, оснащенных светосигнальным оборудованием, автоинформаторами для объявления остановок, что делает их удобными для инвалидов по слуху и зрению. Из резерва областного правительства выделены средства на закупку "ГАЗели" для перевозок пассажиров из Мезени в с. Бычье.



Замминистра транспорта Архангельской области О. Мишуков отметил, что порядок на рынке автобусных перевозок в 2018 г будет зависеть от слаженных совместных действий перевозчиков и властей.