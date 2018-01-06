Новый железнодорожный вокзал построят в Сосногорске

Республика Коми >> Общество >> 06.01.2018

Жители Сосногорска уже в этом году будут иметь возможность пользоваться услугами нового железнодорожного вокзала. В этом году в Сосногорский РЖД начнет строить железнодорожный вокзал, о чем главе Коми С. Гапликову доложил замначальника Северной железной дороги Т. Шалашнев.  

Проект утвержден дирекцией железнодорожных вокзалов, получил  позитивное заключение государственной экспертизы. На строительство объекта выделят 270 млн руб. Это будет одноэтажное здание в классическом стиле, рассчитанное на 50 человек. Его оборудуют с учетом необходимых требований, с возможностью обслуживания маломобильных групп граждан.

Действующая станция в Сосногорске работает уже 70 лет и давно перестала отвечать современным запросам, поэтому ее и было решено переделать. Это деревянное здание порядком обветшало и не отвечает нормам безопасности, в том числе пожарной. Кроме того, на подобные объекты в некоторых городах туристов водят как на раритетные локации, а сосногорский вокзал остается действующим. Здесь нет ни зала ожидания для пассажиров, ни воды, ни канализации, что в современном мире встретить практически невозможно. По сути, здесь можно только купить билеты на поезд и немного погреться.

Когда точно начнется строительство, не уточняется. На сегодняшний день документы со стороны Северной железной дороги готовы и подписаны. 20 декабря 2017 г были отработаны технические вопросы на территории старого железнодорожного вокзала, в том числе подвод коммуникаций. Сюда привезли модульное здание с коммуникациями для временного пребывания сотрудников и пассажиров, пока не завершится строительство. Даже оно обеспечивает лучшие условия, чем действующий вокзал. Начало строительства будет засвистеть от погоды.





Рекомендуем по теме:

В 2019 г в Архангельске появится новый речной вокзал

В Сосногорске появится спецтранспорт для инвалидов-колясочников

В 1 млрд руб. обойдется "ЛУКОЙЛ" строительство ФОК в Нарьян-Маре

В Мурманске торжественно открыли новый участок железной дороги

Сельское хозяйство Коми: бюджет развития увеличат втрое

Пожарные Териберки получили к Новому Году новое здание


В Апатитах набирает популярность Галерея ледовых скульптур

12 школьников НАО поедут на Кремлевскую елку

В Апатитах открыли памятник А.Пушкину

Книгу "Цирк в Архангельске: первые сто лет" презентовали в Архангельске

Под Архангельском завершились съемки второй части фильма "Мы нужны"

Торговля на Форекс: использование двух скользящих

Сезон катков в Череповце стартовал
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета