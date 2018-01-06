Новый железнодорожный вокзал построят в Сосногорске

Жители Сосногорска уже в этом году будут иметь возможность пользоваться услугами нового железнодорожного вокзала. В этом году в Сосногорский РЖД начнет строить железнодорожный вокзал, о чем главе Коми С. Гапликову доложил замначальника Северной железной дороги Т. Шалашнев.



Проект утвержден дирекцией железнодорожных вокзалов, получил позитивное заключение государственной экспертизы. На строительство объекта выделят 270 млн руб. Это будет одноэтажное здание в классическом стиле, рассчитанное на 50 человек. Его оборудуют с учетом необходимых требований, с возможностью обслуживания маломобильных групп граждан.



Действующая станция в Сосногорске работает уже 70 лет и давно перестала отвечать современным запросам, поэтому ее и было решено переделать. Это деревянное здание порядком обветшало и не отвечает нормам безопасности, в том числе пожарной. Кроме того, на подобные объекты в некоторых городах туристов водят как на раритетные локации, а сосногорский вокзал остается действующим. Здесь нет ни зала ожидания для пассажиров, ни воды, ни канализации, что в современном мире встретить практически невозможно. По сути, здесь можно только купить билеты на поезд и немного погреться.



Когда точно начнется строительство, не уточняется. На сегодняшний день документы со стороны Северной железной дороги готовы и подписаны. 20 декабря 2017 г были отработаны технические вопросы на территории старого железнодорожного вокзала, в том числе подвод коммуникаций. Сюда привезли модульное здание с коммуникациями для временного пребывания сотрудников и пассажиров, пока не завершится строительство. Даже оно обеспечивает лучшие условия, чем действующий вокзал. Начало строительства будет засвистеть от погоды.