В НАО приехал глава МЧС РФ В. Пучков

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 08.01.2018

Делегация федерального ведомства посетила Нарьян-Мар. Министр МЧС В. Пучков с главой округа А. Цыбульским посетили Арктический спасательный центр, сосредоточивший все силы и средства для оперативного реагирования на ЧС в арктических условиях.

Пучков высоко оценил работу спасателей региона и подчеркнул, что арктическая группировка способна защитить всю инфраструктуру НАО, и социальную в том числе, в случае возникновения различных масштабных бедствий.

В НАО создана мощная группа спасательных сил. Этот потенциал будет наращиваться и далее, потому что новые технологии и подходы требуют постоянного развития, совершенствования, серьезного повышения уровня профессионализма.

В рамках встречи министр и врио губернатора НАО обсуждали вопрос использования потенциала округа, как  региона, имеющего прямой выход к стратегически важному Северному морскому пути. Округ удачно расположен относительно СМП. С учетом возможностей 2 полноценных аэропортов (Амдермы и Нарьян-Мара), есть возможность обеспечивать безопасность большого отрезка транспортной артерии. В процессе развития СМП спасательная служба будет развиваться, а потенциал будет использоваться должным образом. Потенциал спасательных центров может рассматриваться и как толчок к развитию экономики НАО в целом.

Министр МЧС РФ заявил о создании в НАО филиала Арктического спасательного центра, который организуют в Амдерме – прибрежном поселке региона. Там для этого существует соответствующая инфраструктура. Была подписана директива МЧС РФ о создании этого центра в Амдерме, а позже начнется набор спасателей.

Глава НАО А. Цыбульский отметил, что Спасцентр в Амдерме - хорошая возможность расширить зону для поисково-спасательных операций в арктической зоне страны без строительства дополнительной инфраструктуры.





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