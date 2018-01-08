В НАО приехал глава МЧС РФ В. Пучков

Делегация федерального ведомства посетила Нарьян-Мар. Министр МЧС В. Пучков с главой округа А. Цыбульским посетили Арктический спасательный центр, сосредоточивший все силы и средства для оперативного реагирования на ЧС в арктических условиях.



Пучков высоко оценил работу спасателей региона и подчеркнул, что арктическая группировка способна защитить всю инфраструктуру НАО, и социальную в том числе, в случае возникновения различных масштабных бедствий.



В НАО создана мощная группа спасательных сил. Этот потенциал будет наращиваться и далее, потому что новые технологии и подходы требуют постоянного развития, совершенствования, серьезного повышения уровня профессионализма.



В рамках встречи министр и врио губернатора НАО обсуждали вопрос использования потенциала округа, как региона, имеющего прямой выход к стратегически важному Северному морскому пути. Округ удачно расположен относительно СМП. С учетом возможностей 2 полноценных аэропортов (Амдермы и Нарьян-Мара), есть возможность обеспечивать безопасность большого отрезка транспортной артерии. В процессе развития СМП спасательная служба будет развиваться, а потенциал будет использоваться должным образом. Потенциал спасательных центров может рассматриваться и как толчок к развитию экономики НАО в целом.



Министр МЧС РФ заявил о создании в НАО филиала Арктического спасательного центра, который организуют в Амдерме – прибрежном поселке региона. Там для этого существует соответствующая инфраструктура. Была подписана директива МЧС РФ о создании этого центра в Амдерме, а позже начнется набор спасателей.



Глава НАО А. Цыбульский отметил, что Спасцентр в Амдерме - хорошая возможность расширить зону для поисково-спасательных операций в арктической зоне страны без строительства дополнительной инфраструктуры.