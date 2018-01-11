В Коми отметят 130-летие выдающегося поэта и драматурга В. Савина

В Коми приступили к подготовке к 130-летию В. Савина. По распоряжению правительства Коми создан оргкомитет по подготовке юбилейных мероприятий и утвержден состав ответственных лиц.



Возглавила комитет зампредседателя правительства республики, министр образования РК Н. Михальченкова. Ей будут помогать министр культуры Коми С. Емельянов, министр нацполитики Коми Г. Габушева, руководитель администрации Корткеросского муниципалитета В. Гончаренко и представители науки, учреждений культуры, органов исполкома региона, представители общественных организаций в количестве 12 человек.



Справка. В. А. Савин родился в ноябре 1888 г в семье крестьян. Он был советским поэтом, драматургом и актером. Большой вклад он внес в театральное искусство и коми советскую литературу. Он был автором поэм и стихов, прославляющих революцию, партию, лирических народных песен, басен и сатирических фельетонов. Савин является основателем коми национального театра, а его именем назван сыктывкарский Государственный академтеатр драмы.



В 1937 г Савина оклеветали и осудили за участие в мифической контрреволюционной организации. Люди, которые давали показания против поэта, позже от них отказались. В результате писатель умер в заключение в 1943 г в возрасте 54 лет. В 1955 г справедливость восторжествовала, и Савина реабилитировали постановлением президиума Верховного суда Коми АССР.



Где точно похоронен Савин, до сих пор неизвестно, но в предполагаемом месте захоронения в с. Итатка Томской области в 2007 г установили мемориальный камень.



В с. Небдино, где родился В. Савин, установлен бюст и открыт литературный музей, а в 1994 г в Сыктывкаре установлен памятник поэту на пересечении ул. Первомайская и ул. Бабушкина, недалеко от театра его имени.