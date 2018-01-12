Архангельские перевозчики получили штраф 160 тыс. руб. за нарушение графика в новогодние праздники

За всего 3 праздничных дня, с 31 декабря по 2 января, штраф по нарушителям составил 160 тыс. руб.



П. Чечулин, директор департамента транспорта, отметил, что режим общественного транспорта был прописан в муниципальных контрактах, и за его исполнением следила горадминистрация. Но далеко не все перевозчики ответственно выполняли свои обязательства, посчитав, что у них тоже праздник, а значит можно расслабиться.



Самыми проштрафившимися названы маршруты №?42, 10, 43, 61 и 69, водители которых просто не вышли на линии, понизив показатель обязательности со 100% до 40%.



Перевозчики маршрутов №10 и 69 очень подвели в новогоднюю ночь людей, которые рассчитывали приехать вовремя к месту городского праздника. Автобусы №?44 и 60 подхватили эту ситуацию и продлили маршруты своего движения, обеспечив людей транспортом.



Сейчас Чечулин не готов назвать все причины, по которым сорвалось движение общественного транспорта в праздники. Причины могут быть разные, уважительные и нет, и сейчас они выясняются. По итогам будут приниматься решения о штрафных санкциях.



Наиболее ответственными департамент транспорта признал перевозчиков на маршрутах №180, 125, 70, 89, 81, чьи автобусы все вышли на линию.



Напомним, что в новогодние праздники горожан должны были обслуживать 8 маршрутов автобусов - №6, 3, 12, 60, 31, 44. Они должны были привозить людей к местам празднования и увозить их оттуда. Время курирования автобусов было строго оговорено и зафиксировано в соответствующем документе. Автобусы 69 и 10 маршрутов на линию вообще не вышли.



Напомним, что штрафные санкции в среднем за месяц составляют 600-800 тыс. руб. по всем региональным перевозчикам за исполнение или не полное исполнение условий муниципальных контрактов. В данном случае всего за 3 дня они умудрились "поспать" на 160 тыс. руб.