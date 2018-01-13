В Мурманске начали кормить детей рыбьим жиром

>> Общество >> 13.01.2018

На широте Мурманска подошла к концу полярная ночь. Это время для человека весьма опасное и очень сильно влияет на здоровье. Детям справиться с нагрузкой будут помогать в дошкольных учреждениях, где разработали целый комплекс мероприятий для того чтобы малыши чувствовали себя бодрыми. Это и прогулки на улице, и занятия физкультурой, и витаминизация.

Детсад №19 укреплять здоровье воспитанников начал в тренажерном зале, после чего для детей проводятся уроки самомассажа. С ноября детям бесплатно выдается рыбий жир в капсулах, чтобы снизить до минимума неприятные ощущения, связанные с его употреблением. Проект проводится по инициативе властей Мурманска седьмой год, охватывает все детсады города.

Добавка укрепляет иммунитет, улучшает работу мозга, повышает работоспособность, помогает быстро восстановиться после нагрузок физических и умственных, о чем рассказала старшая медсестра детсада В. Михайлова.

Дети употребляют рыбий жир 3 раза в день в виде маленьких капсул со вкусом малины, лимона, апельсина, клубники или киви. Многие дети даже не знают, насколько неприятный рыбий жир сам по себе, поэтому употребляют капсулы с удовольствием. Их родителям повезло меньше, поскольку во времена их детства рыбий жир приходилось пить ложками, и не все выдерживали эту "экзекуцию".

Добавки дают детям в два этапа: осенью (помогают справиться трудностями полярной ночи), весной (укрепляют истощенный иммунитет).

Рыбий жир дети принимают, если у них нет противопоказаний и только с разрешения родителей. Воспитатели и медработники этот процесс строго контролируют. Оздоровительная кампания  в этом году охватила 8 тыс. дошколят, а количество желающих присоединиться к этому проекту постоянно растет.

 





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