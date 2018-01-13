Руководитель Департамента образования НАО И. Иванкин отчитался о выполнении поручений главы региона

Речь шла об открытии сельской школы в Тельвиске, теннисного корта в Нарьян-Маре, организации Совета по туризму, проекте "Стена памяти" и работе департамента в Год добровольчества.



Открытию корта препятствует отсутствие на данный момент квалифицированного тренера, но кандидатура есть, и специалист прибудет в округ через месяц. Это будет человек, который сможет подготовить детей на самом высоком уровне, чтобы они могли стать профессиональными теннисистами. Оказалось, что во всем регионе нет ни одного человека, который мог бы занять пост тренера. Но набор детей уже начался. Во Дворец спорта "Норд" поступил нужный инвентарь – щиты, специальные ракетки и мяч.



Конструкция корта считается уникальной, поскольку в условиях Арктики подобные сооружения до этого не эксплуатировались. И. Иванкин предложил провести испытания корт в режиме теста в ближайшие месяцы, в рамках соревнований на Кубок губернатора, в котором смогут принять участие все желающие. Корт должен быть открыт к 1 марта.



Школа в с. Тельвиска пока не открыта, поскольку руководство Заполярного района занимается переоформлением документов.



По проекту "Стена памяти" ведется работа по сбору архивов по всем участникам ВОв из НАО. Это работа долгая, поэтому ее определили в долгосрочную перспективу, исходя из того, что недостаточно исторических материалов, нужно провести исследовательские работы. Реализация этого проекта пока растягивается до 2020 г.



Что касается Совета по туризму, то он уже создан, осталось назначить дату его перового совещания, на котором будут обсуждаться актуальные проблемы развития туризма в Ненецком округе.



По итогам собрания А. Цыбульский, глава округа, попросил И. Иванкина быть готовым к оперативному совещанию.