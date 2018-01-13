А. Цыбульский ознакомился с работой МФЦ в Нарьян-Маре

А. Цыбульский побывал в главном офисе многофункционального центра по оказанию услуг "Мои документы", пообщался с посетителями. Врио губернатора НАО оценил скорость и качество оказания услуг по принципу единого окна.



Здесь люди могут поменять водительское удостоверение, загранпаспорт, паспорт гражданина России, оформить недвижимость, имущество и мн. др.



МФЦ открыт в 2014 г. В первый год его работы в него обратились 8,5 тыс. граждан, в 2017 г их стало в 10 раз больше – 80 тыс. 58 тыс. обращений – это муниципальные и государственные услуги. В "Моих документах" предоставляется в настоящий момент 220 услуг.



А. Цыбульского интересовало время ожидания, которое является главным критерием удовлетворенности граждан. Для этого глава НАО взял талон в электронной очереди и дожидаться своей очереди ему пришлось 13,5 минут.



Среднестатистическое ожидание не превышает 15 минут, установленных Указами Президента России. Средний годовой показатель в МФЦ составил чуть более 6 минут, а самое длительное ожидание составило 8 мин. 56 сек., самое короткое - 3 мин. 16 сек.



Цыбульский отметил хорошую организацию работы и одобрил план учреждения по расширению офиса. В целом на территории НАО в прошлом году оказано услуг на 55,5% больше, чем годом ранее. За муниципальными и госуслугами обратились 58 тыс. человек.



Большая часть услуг приходится на региональный сегмент. В частности, органы власти НАО оказали 59,3% услуг, муниципалитеты - всего 0,1% услуг, а федеральные ведомства - 36,57%. 4 % услуг с помощью МФЦ жителям округа оказали другие организации.



21 тыс. услуг (36%) в прошлом году оказано жителям сел. А годом ранее этот показатель был равен 14,3 тыс., т.е. объем работы офисов в селах на 32% вырос.