18 - 19 января на озере Семеновское организуют Крещенскую купель

Мурманская область >> Общество >> 15.01.2018

Для безопасного нахождения  на льду инспекторы Центра ГИМС МЧС Мурманской области сделали замеры толщины льда на озере заранее. В этом году погода не отличается своей суровостью, поэтому холод меняется на оттепель довольно часто, и находиться на льду небезопасно.

В результате замеров выяснилось, что толща льда 50-55 см, что считается более чем надежным показателем (минимальная толща должна быть 20-25 см). Купель прорубят немного позже, обследовав перед этим дно, а в ночь крещенских купаний традиционно будут работать экстренные службы.

Любители активного отдыха постоянно получают предупреждения от спасателей. Например, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нельзя окунаться в ледяную воду, запрещено в купель нырять и заходить в воду в алкогольном опьянении. Желающим выдаются специальные памятки о безопасном поведении на льду.

В столице Заполярья инспекторами Центра ГИМС МЧС, представителями администрации Мурманска, членами Мурманского отделения ВОСВОД проверено озеро Семеновское. Начальник отдела по ГО и предупреждению ЧС администрации города Ю. Осадчук доложил о подписании соответствующего постановления главы администрации. Пока дно не проверено, никого к купели допускать не будут. Но сколько бы людей не предупреждали, каждый год из воды приходиться вытаскивать людей, которым становится плохо. Кто-то решает согреться, перед тем как окунаться в ледяную воду кто-то не рассчитывает своих сил, у некоторых сводит судорогами ноги и руки. Также бывали случаи, когда люди вместо того чтобы окунаться в воду и вылезти, пытались нырять и доставать до дна, попадали в ледяную ловушку и не могли выбраться через купель обратно. Усугубляет ситуацию и купание в темное время суток, когда уследить за всем бригадам спасателей бывает крайне сложно.





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