2 февраля в Архангельске откроется мечеть

Об этом сообщил мэра И. Годзиш на встрече с московской творческой группой, которая снимает в столице Поморья кинофильм об истории культового строения и его возрождении.



Этот просветительский проект предполагает создание целой серии кинолент "Мечети России". Он реализуется по инициативе Совета муфтиев, один из представителей которого Р. Абянов приехал с визитом в Архангельск.



Мечеть будет находиться на пересечении ул. Карла Маркса и проспекта Новгородского. Она построена в 1902 г, в 1931 г была отобрана под нужды светских организаций. Сейчас уже ничто не напоминает о том, что за деревянным забором, колючей проволокой в деревянном строении находилось важное для мусульманской общины место.



В 2002 г была предпринята попытка восстановить мечеть, но в 2014 к старому срубу только успели пристроить боковые приделы, а потом строение сожгли. Теперь оно вновь отстроено и обнесено кованым забором. Территорию облагородили, а по периметру рассадили туи. Восстанавливали мечеть практически на пепелище строй. Интересно, что на ее внешнем виде сказались традиции северного зодчества, и если не видеть на шпиле и куполе полумесяца, можно принять мечеть за живописный теремок.



Во время беседы со съемочной группой И. Годзиш объявил, что строительство мечети сделала его ближе к богу. Когда храм открывается, это дает возможность попросить здоровья, любви и добра, а это всегда возвращается в общество любовью и добром.И. Годзиш приписал инициатору возрождения мечети Р. Калимуллиной, руководителю татарской национально-культурной автономии, хотя инициатива исходила совершенно с другой стороны.



Московская съемочная группа завершит работу в январе, а на официальное открытие мечети представит записанные диски. Позже документальный фильм появится в Интернете в открытом доступе.

