В Мурманске открыли для пешеходов лестницу на ул. Кильдинская

Работы еще полностью не завершены, но пользоваться лестницей горожане уже могут.



Возведение микрорайона в этом месте закончили в 1989 г. Дома были построены, а инфраструктура – нет. Здесь не было ни дорог, ни тротуаров, ни лестниц. В 90-е гг. посчитали, что людям это не нужно, так они и мучаются до сих пор на фоне разговоров о благоустройстве и комфорте. Строить пешеходную зону здесь начали всего несколько лет назад. Власти получили информацию от местных жителей. В частности, люди требовали строительства лестницы, и то, для того чтобы приняли решение о ее строительстве, пришлось подать не одно обращение.



Деревянная лестница соединит ул. Кильдинская и Верхне-Ростинское шоссе. Ступеньки оборудовали пандусом. В мае-июне между двумя лестницами заасфальтируют площадку и примыкание к тротуарам.



Подрядчик перекладывал коммуникации с кабельными линиями, и это стало основной трудностью работы, поскольку пришлось зимой вручную разрыхлять грунт и перекладывать труб под коммуникации.



К. Мастюгин, председатель комитета по развитию горхозяйства Мурманска, рассказал, что лестница - это единственная пешеходная связь между некоторыми домами. Она полностью деревянная. От бетонных конструкций решили уйти, так как они разрушаются, а их сложно обслуживать в зимний период во время наледи. Деревянная лестница легче эксплуатируются и меньше подвержена разрушению при перепадах температур.



Завершат строительство весной, а к лестнице подведут тротуары. Сейчас от местных жителей поступают нарекания на разбросанный строительный мусор, поэтому подрядчик получил предписание убрать площадку и вывезти стройматериалы.



Напомним, что в Мурманске новая лестница не стала первой. Ежегодно в городе ремонтируют и строят около 15 лестниц.