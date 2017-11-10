В Мурманске открыли для пешеходов лестницу на ул. Кильдинская
Работы еще полностью не завершены, но пользоваться лестницей горожане уже могут.
Возведение микрорайона в этом месте закончили в 1989 г. Дома были построены, а инфраструктура – нет. Здесь не было ни дорог, ни тротуаров, ни лестниц. В 90-е гг. посчитали, что людям это не нужно, так они и мучаются до сих пор на фоне разговоров о благоустройстве и комфорте. Строить пешеходную зону здесь начали всего несколько лет назад. Власти получили информацию от местных жителей. В частности, люди требовали строительства лестницы, и то, для того чтобы приняли решение о ее строительстве, пришлось подать не одно обращение.
Деревянная лестница соединит ул. Кильдинская и Верхне-Ростинское шоссе. Ступеньки оборудовали пандусом. В мае-июне между двумя лестницами заасфальтируют площадку и примыкание к тротуарам.
Подрядчик перекладывал коммуникации с кабельными линиями, и это стало основной трудностью работы, поскольку пришлось зимой вручную разрыхлять грунт и перекладывать труб под коммуникации.
К. Мастюгин, председатель комитета по развитию горхозяйства Мурманска, рассказал, что лестница - это единственная пешеходная связь между некоторыми домами. Она полностью деревянная. От бетонных конструкций решили уйти, так как они разрушаются, а их сложно обслуживать в зимний период во время наледи. Деревянная лестница легче эксплуатируются и меньше подвержена разрушению при перепадах температур.
Завершат строительство весной, а к лестнице подведут тротуары. Сейчас от местных жителей поступают нарекания на разбросанный строительный мусор, поэтому подрядчик получил предписание убрать площадку и вывезти стройматериалы.
Напомним, что в Мурманске новая лестница не стала первой. Ежегодно в городе ремонтируют и строят около 15 лестниц.
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