Здание "Почты России" в Петрозаводске отреставрируют
Директор республиканского филиала "Почты России" И. Горелова во время встречи с главой республики сообщила, что в прошлом году отремонтировано 18 отделений "Почты России", а в первом квартале текущего года запланирован ремонт почтовых отделениях в Повенце, Сортавале, Эссойле, Хелюле. Также в этот список попал Дом связи на ул. Дзержинского в Петрозаводске, который является объектом культурного наследия.
Министерство связи РФ дало согласие на проведение ремонтно-реставрационных работ. Их начнут в апреле. В планах восстановление и реставрация фасадов здания, лепных карнизов, замена всех инженерных сетей (электроэнергия, канализация, отопление, водоснабжение). Внутри также установят лифт для инвалидов, а крыльцо переделают для маломобильных групп населения. Все это потребует немалых вложений, но пока сумма остается неизвестной.
В первую очередь большого финансирования потребует историческое здание в Петрозаводске, поскольку его реставрация будут проводиться по другим схемами и финансироваться из других источников, нежели остальные отделения "Почты России".
Изменения в зданиях "Почты России" коснуться не только карельских филиалов. Такая работа проводится по всей России, о чем рассказал директор макрорегиона Северо-Запад "Почта России" В. Дырдасов.
В настоящий момент в Карелии открыты 265 стационарных отделений почты. Доставка почты в Карелии осуществляется автомобилями, поездами, вертолетами и судами.
Работа "Почты России" сейчас критикуется по всем направлениям. Посетителям постоянно приходиться стоять в очередях, почта доставляется не вовремя, посылки и бандероли часто пропадают. Ситуацию стараются менять, и повышение комфортности посетителей - первостепенная задача руководства.
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