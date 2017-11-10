Здание "Почты России" в Петрозаводске отреставрируют

Республика Карелия >> Общество >> 18.01.2018

Директор республиканского филиала "Почты России" И. Горелова во время встречи с главой республики сообщила, что в прошлом году отремонтировано 18 отделений "Почты России", а в первом квартале текущего года запланирован ремонт почтовых отделениях в Повенце, Сортавале, Эссойле, Хелюле. Также в этот список попал Дом связи на ул. Дзержинского в Петрозаводске, который является объектом культурного наследия.

Министерство связи РФ дало согласие на проведение ремонтно-реставрационных работ. Их начнут в апреле. В планах восстановление и реставрация фасадов здания, лепных карнизов, замена всех инженерных сетей (электроэнергия, канализация, отопление, водоснабжение). Внутри также установят лифт для инвалидов, а крыльцо переделают для маломобильных групп населения. Все это потребует немалых вложений, но пока сумма остается неизвестной.

В первую очередь большого финансирования потребует историческое здание в Петрозаводске, поскольку его реставрация будут проводиться по другим схемами и финансироваться из других источников, нежели остальные отделения "Почты России".

Изменения в зданиях "Почты России" коснуться не только карельских филиалов. Такая работа проводится по всей России, о чем рассказал директор макрорегиона Северо-Запад "Почта России" В. Дырдасов.

В настоящий момент в Карелии открыты 265 стационарных отделений почты. Доставка почты в Карелии осуществляется автомобилями, поездами, вертолетами и судами.

Работа "Почты России" сейчас критикуется по всем направлениям. Посетителям постоянно приходиться стоять в очередях, почта доставляется не вовремя, посылки и бандероли часто пропадают. Ситуацию стараются менять, и повышение комфортности посетителей - первостепенная задача руководства.





Рекомендуем по теме:

Историческое здание на Чумбаровке открылось после реставрации

"Вологодский осенний фотовернисаж" станет для Воскресенского собора последним

В Вологодской области пытаются найти хозяина бесхозного монастыря

109 объектов культурного наследия Коми направили на госрегистрацию

В Петрозаводске пытаются спасти деревянный дом - объект культурного наследия

День подписчика прошел в отделениях "Почты России" Коми


В Апатитах набирает популярность Галерея ледовых скульптур

Новогодний старт "Бенгальские огни" был дан в Череповце

2018 г в НАО пройдет под знаком "Год оленеводства"

В Коми решили пересмотреть закон о референдумах

В Костомукше открылся каток с тайгой и северным сиянием

"Снежная деревня" и "Галерея ледяных скульптур"открылись в Мурманской области

В Северодвинске закончили реконструкцию подлодки "Тула"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета