Деревню Кижи ликвидируют

Республика Карелия >> Общество >> 18.01.2018

Формально д. Кижи существует исключительно на бумаге. В ней никто не живет с 1971 г.

Во время заседания комитета по госустройству и местному самоуправлению депутатами поддержано предложение о ликвидации на острове Кижи поселка с одноименным названием. Деревня – это всего один дом, преобразованный в музей. Он считается хозяйством богатой семьи Ошевневых и дает представление об особенностях жизни местного населения. В 2017 г вся земля заповедника "Кижи" передана в собственность РФ.

Согласно законодательству, земли населенного пункта можно использовать только для его развития. На территории деревни, где никто не живет, нельзя проводить каких-либо действий.

А. Федотов, глава Великогубского поселения, сообщил, что именно в его сельское поселение формально включена деревня Кижи, и сейчас она ликвидируется, для того чтобы избежать путаницы в информационной адресной системе РФ.

Также администрация музея "Кижи" собирается ликвидировать еще 3 деревни, по бумагам находящиеся на острове. Об этом рассказала начальник юрслужбы музея Н. Сиднева. Пока вопрос решается только по деревне Кижи.

Справка. Земельный участок деревня Кижи (Погост) входит в территорию музея-заповедника "Кижи". Официально в ней никто не живёт с 1969 г, и все постройки деревни разобрали еще в конце 60-х гг. прошлого века. Путаются в названиях не только жители Карелии, но и туристы, которые не понимают, в чем отличие острова Кижи, музея "Кижи" и деревни Кижи. Многие считают, что остров Кижи – это общее понятие, и все, что на нем находится  - это один населенный пункт и один музей. На самом деле это не так, и именно в этом хотят прояснить ситуацию местные депутаты. Название "Кижи" должно остаться только за островом и музеем.





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