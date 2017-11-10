Известные спортсмены Коми устроили детям праздник

Республика Коми >> Общество >> 21.01.2018

Спортсмены республики посетили Сыктывкарский реабилитационный центр и дом малютки, устроив для воспитанников праздник с подарками. Организатором мероприятия стал чемпион мира и двукратный чемпион РФ и Европы по пауэрлифтингу А. Васев с друзьями.

Совместно с КРФСОО "Спортивная семья" было принято решение  начать новую традицию – дарить добро детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

В центр реабилитации А. Васев приехал с подарками - привез видеопроектор для видео уроков, 2 экрана для проведения занятий, около 50 кг фруктов.

В 2018 г Александр с сестрой Екатериной, мастером спорта по тяжелой атлетике, членом сборной РФ, собираются вдохновлять проведением таких мероприятий и своих коллег.

Визит спортсменов - это малая часть того, что люди могут сделать для малышей. Хотя бы раз в год каждый может совершить небольшой добрый поступок для детей, которые особенно нуждаются в сторонней заботе. Иногда детям нужны не столько подарки, сколько внимание со стороны взрослых, которого им не хватает. Так как акцию организовали спортсмены, то и подарки должны были стать здоровыми и спортивными, именно поэтому было решено сделать акцент на что-то материальное – проектор и что-то здоровое – фрукты, которые в зимнее время детям особенно необходимы.

Скорее всего, акция не будет разовой, поскольку  благотворительность всегда была в цене, а со стороны спортсменов это еще и пример того, что в жизни можно добиться многого, если сильно захотеть. Многие попадали в спорт именно по причине своей неустроенности в жизни, чтобы чем-то себя занять, а потом втягивались и достигали внушительных побед и потрясающих результатов. Есть шанс, что и дети из дома малютки когда-нибудь добьются таких успехов.





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