В Архангельске проводят испытания новых пассажирских судов

Суда ледового класса встанут в будящем на рейсы из Архангельска в Хабарку, Кегостров и Бревенник.



Архангельск приобрел в лизинг 2 теплохода ледового класса. Сейчас теплоходы уже прошли 3 этапа испытаний, и осталось пройти заключительный. Если он пройдет успешно, появится понимание условий работ и сроков введения в эксплуатацию, а пока суда не имеют даже названий. Каждый теплоход вмещает по 176 человек.



Главная задача будущих пассажирских судов - транспортировка людей на острова в межсезонье.



Речные трамвайчики отправились из порта Архангельска в путешествие по акватории со скоростью всего 10 км/ч. Вчера они прошли ходовые испытания по каналу, забитому колотым льдом, толщиной около 50 см.



А. Гайкин, член приемочной комиссии, отмечает, что по техническим характеристикам судно должно работать при толщине льда от 30 см. Испытания проходили при более серьезных условиях, и толщина льда была больше, и этот лед был смерзшимся. Судно с успехом справилось с задачей.

Путешествие пассажиров на таком судне будет проходить комфортно. В чем-то поездку можно сравнить с ощущениями от поездки на трамвае. Катер двигается плавно, поэтому по судну можно безбоязненно ходить.



Первыми пассажирами судна стали представители Северного управления речного надзора, и после поездка признались, что путешествие было приятным.



В Архангельске в настоящий момент судов такого типа три. Ходовые испытания последние в тестировании, и если специалисты вынесут положительное решение, речные трамвайчики круглогодично будут доставлять пассажиров островов на материк и обратно.



Сейчас на буксирах перевозится по 100 человек за рейс, поэтому уже можно говорить о том, что маршруты буксиров и теплоходов можно будет скомбинировать.