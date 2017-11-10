Самым возрастным женихом в Коми стал 79-летний мужчина

Республика Коми >> Общество >> 26.01.2018

Самыми молодыми женихом и невестой в 2017 г стали 16-летние молодожены, которые вступили в брак не друг с другом. Они сыграли свадьбы с партнерами старшего возраста. Об этом рассказала начальник отдела загса Сыктывкара М. Никифорова.

По итогам прошлого года в Сыктывкаре зарегистрировано 1364 брака. Большая часть молодоженов были в возрасте 20-30 лет.
Без представителей старшего поколения прошлый год также не обошелся. Самым зрелым стал жених 79 лет, а самой возрастной невестой стала 72-летняя бабушка.

В 2017 г впервые поженились 1025 женщин и 976 мужчин. Другие сыктывкарцы уже были связаны узами брака. 61 она свадьба была сыграна между представителей Сыктывкара и иностранными гражданами.

Напомним, что в целом по стране наблюдается спад количества желающих вступить в браки, в связи, с чем в прошлом году президент РФ В. Путин поручил по всей стране проводить работу, направленную на укрепление традиционных семейных ценностей и пропаганду института семьи. Также этими задачами озаботились детский омбудсмен и Общественная палата.

Сейчас все меньше людей стремятся создать семью, рожать детей, а больше внимания уделяют своим потребностям, карьере. Такая тенденция характера не только для России. В Россию эта мода пришла с Запада, где всегда молодые люди стремились сначала встать на ноги, обзавестись собственным домом, стабильным доходом, а только потом думали о создании семьи. Этот подход нельзя назвать неправильным, но после того, как многого достигаешь, становится все труднее найти вторую половинку, идти на компромиссы и вводить в свою жизнь новые параметры правильной жизни. Изменить ситуацию стараются во многих странах, где также как в России наблюдается сокращение естественного прироста населения.





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