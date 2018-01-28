100 призывников Севфлота прибыли на Новую Землю

Мурманская область >> Общество >> 28.01.2018

Все призывники обеспечены арктической формой одежды, которая позволяет комфортно чувствовать себя при низких температурах и ветре, который в некоторых районах может достигать скорости 50 м/сек.

Воинские части СФ дислоцируются на архипелаге Новая Земля. Именно сюда  для прохождения военной службы прибили призывники. Их доставили на военно-транспортном самолете Ил-76 из аэропорта Архангельска.

Часть ребят прошла обучение в частях на материке. После прибытия новичков командование войсковых частей проводило беседы об особенностях военной службы на архипелаге, соблюдении требований безопасности в арктической зоне. Здесь для военнослужащих созданы необходимые условия для полноценного прохождения воинской службы.

Напомним, что архипелаг Новая Земля - самая северная точка России, где проходят службу призывники. Ребята признаются, что служба на архипелаге – это совсем не одно и то же, что на материке. Здесь чувствуется какая-то ответственность и за свою жизнь и за жизнь окружающих. Чтобы понять, насколько суровые условия для службы, нужно быть настоящим северянином.

Для молодежи свойственно все воспринимать с некой долей иронии, юмором, но здесь недооценка своих сил даже в мелочах может привести к тяжелым последствиям. Достаточно неправильно одеться, и можно просто замерзнуть насмерть. Кроме того, Новая Земля – это место, где запросто можно встретиться с белыми медведями и прочими опасными хищниками, и нужно знаться, как эту встречу пережить и выйти из нее победителем, поэтому во время службы на архипелаге ребята получают не только навыки военных. Это своеобразные уроки на выживание в тяжелых арктических условиях и проверка своих сил на прочность, которую пройти удается далеко не всем.





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