Старт Году волонтера в Троицко-Печорском районе даст слет добровольцев

Слет волонтеров намечен на 2 февраля. Участников ждут тренинги, презентации проектов, мастер-классы, творческая программа, игры.



Торжественная церемония открытия объединит членов общественных и молодежных организаций, школьных отрядов, активистов, "серебряных" волонтеров. Перед началом тематического года они собираются подвести итоги добровольческой деятельности за прошлый год, наметить планы на будущее. В частности, будет презентована новая программа местных волонтеров - "Твори добро".



Зампредседателя молодежной организации района "Мылдiнса томлун" Т. Мезенцева рассказала, что благотворительные акции, адресная помощь, трудовые десанты в целях благоустройства поселений, экологическое волонтерство, в частности помощь Печоро-Илычскому заповеднику и участие в движении "Волонтеры Победы" – это только малая доля того, что запланировали для себя волонтеры на текущий год в рамках проекта "Твори добро".



Для собравшихся на слете помимо официальной части, на которой обещают быть представители власти Коми, подготовлена обширная творческая программа, работа в секциях. Например, на площадке районного ДК пройдут тренинги на сплоченность и знакомство, деловая игра "Я – доброволец", мастер-класс "Еремеевский марш". Все они призваны повысить коммуникативные способности ребят, помочь им находить общий язык с разными людьми, доводить до их сведения необходимость работ, которые они собираются делать.



Напомним, что Указом Президента РФ 2018 г объявлен Годом волонтера и добровольца. По словам В. Путина, он станет признанием заслуг добровольных помощников перед обществом, оценкой их огромного вклада в развитие страны. Эти люди не получают от своей работы никакой выгоды, кроме морального удовлетворения, но при этом проделывают колоссальную работу на благо общества.