В этом году в Помрье обновят 300 лифтов

Архангельская область >> Общество >> 01.02.2018

В 2017 г в Архангельске, Новодвинске, Коряжме и Северодвинске установили первые подъемники. Сейчас запущено 160 лифтов, и в ближайшее время запустят еще 83. Часть подъемников простаивали, не дожидаясь решения Ростехнадзора - после перерыва в 4 года лифтовое хозяйство вернулось под его контроль. Многим пришлось ждать не только непосредственной установки лифтов, но и просто того, чтобы специалисты пришли и осмотрели дома.

С сентября лифты принимаются в эксплуатацию по постановлению Правительства РФ, устанавливающему правила организации безопасного пользования и содержания лифтов. Об этом сообщил директор Фонда капремонта Архангельской области А. Бараев. Теперь порядок работы дополнился обязательным участием в процессе Ростехнадзора. Его специалисты на месте принимают результаты ремонта, соответствие УК предъявляемым  новым требованиям. Также Ростехнадзор выдает разрешение на ввод лифта в работу.

В регионе решения пришлось ждать очень долго. В январе Ростехнадзор и Фонд провели переговоры и часть лифтов приняли.

Местные жители недовольны скоростью решения вопросов с лифтами. Многие живут без них по полгода, затаскивают на верхние этажи коляски, велосипеды, тяжелые сумки.

Жильцы  даже обращаются в прокуратуру, жилинспекцию, администрацию города, к уполномоченному по правам человека, а результата нет. Периодически осматривать состояние лифтов приходят разные люди, но дело с места не двигается. Местным жителем никто никаких пояснений не считает нужным давать, а так как результатов нет, советуют судиться с управляющими компаниями.

По новым правилам, все установленные лифты должны внести в федеральный реестр и зарегистрировать в Ростехнадзоре, что, по мнению властей, наведет порядок и увеличит безопасность лифтов.





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