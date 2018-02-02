Вологодские депутаты одобрили передачу теплосетей "Газпром теплоэнерго Вологда"

Вологодская область >> Общество >> 02.02.2018

На рассмотрение проект концессионного соглашения поступил 15 января, этот документ изучила комиссия по развитию Вологды и муниципальной собственности.

Был рассмотрен ряд вопросов о прогнозе износа теплосетей к 2037 г, о реализации подобных соглашений в других областях, о прогнозе роста цен в ближайшие 5 лет. Информация была проанализирована мэрией и "Газпром теплоэнерго Вологда". Депутаты пришли к вводу, что концессионер обязан отчитываться перед Гордумой перед началом отопительного сезона и после него, и это только одно из условий соглашения.

"Газпром" за счет собственных средств будет заниматься капремонтом теплосетей. Процедура передачи теплосетей начнется в ближайшее время. Всего под контроль"Газпром теплоэнерго Вологда" (дочернему обществу теплоэнергетического холдинга "Газпром теплоэнерго") передано 322 км 700 м тепловых сетей. К 2037 г энергетики обязуются реконструировать более 54 км труб.

Концессионное соглашение предполагает привлечение инвестиционных средств для реконструкции и эксплуатации теплосетей. Вологда должна получить коммуникации в качественно новом виде и без собственных вложений. Концессионер должен улучшать состояние имущества, что является главным различием от обычного договора аренды. В теплоэнергетике аренда как таковая законом запрещена, если объект введен в работу более 5 лет назад. В Череповце старых сетей слишком много, и с годами они только ветшают, поэтому концессионное соглашение было оптимальным вариантом.

Только в этом году планируется реконструировать более 2 км теплосетей на участке магистральной сети пр. Победы и ул. Гоголя, также части сети по ул. Краснодонцев и Архангельской, и сети на ул. Набережной. К 2033 г предстоит заменить 139 наиболее изношенных участков.





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