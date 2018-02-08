В Корткеросе защитники прав детей будут работать за современными стандартами
В районе республики успешно прошел семинар-совещание специально для защитников прав детей продолжительностью в два дня. На нем присутствовали люди из органов госвласти и местного самоуправления: попечительства и опеки, соцзащиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних, органов управления образованием, здравоохранения, заведующие детских садиков района и директора школ.
Такое масштабное мероприятие организовал Нацфонд по защите детей от жестокого обращения совместно с министерством соцзащиты и труда Республики Коми. Главная цель проекта: согласование внедрения межведомственной схемы предварительного выявления и рабочих нюансов со случаями нарушения прав и интересов детей.
Фактически, всех участников мероприятия обучали совсем новой и прогрессивной методике работы. Защитники детей в идеале должны не реагировать на появление опасной ситуации или неблагополучной семьи, а действовать на опережение. Каждый участник семинара получил очень объемную инструкцию, где четко расписаны все признаки, которые могут означать, что назревает неблагополучная ситуация в семье.
Этот семинар крайне важен, так как общество нередко стает свидетелем несогласованных, а значит и неэффективных действий со стороны защитников прав детей. Все, кто занят проблемами детей, обязаны работать как цельный механизм.
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