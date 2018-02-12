Из-за тонкого льда отменены некоторые мероприятия «Гипербореи»

Властям Петрозаводска пришлось отменить несколько мероприятий планировавшихся в рамках проведения традиционного фестиваля «Гиперборея». Такое решение было принято после консультации чиновников с ГИМС, рассказал начальник горуправления культуры Сергей Соловьев.



По словам Соловьева, представители госинспекции по маломерным судам (ГИМС) замерили толщину льда на Онежском озере и пришли к выводу, что он довольно хрупок. По этой причине некоторые из запланированных в самой акватории мероприятий решено не проводить. В частности, отменен массовый забег по Онежскому озеру, а также конкурс рыбаков. Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет на побережье. Мэрия убедительно просит горожан воздержаться от выхода на лед.



Соловьев также подчеркнул, что организаторам «Гипербореи» ежегодно приходится сталкиваться с одной и той же проблемой: убеждать родителей не фотографировать детвору рядом с ледяными скульптурами. Зачастую они заходят за ограждение и пытаются поставить ребят как можно ближе.



Чиновник напомнил, что в Мурманской области не так давно глыба льда упала на ребенка. Причем виновны в этом были сами взрослые, которые подвели свое чадо слишком близко. Хотелось бы, чтобы в ходе нынешнего фестиваля родители внимательно следили за детьми и не позволяли им заходить за ограждения.



Напомним, нынешняя «Гиперборея» стартует в карельской столице во вторник с 17 часов. Это мероприятие станет уже 17-м по счету. Также 13 февраля состоится и жеребьевка среди мастеров конкурса зимних скульптур.



Главным днем мероприятия станет суббота. Кроме, традиционных забав и конкурсов жителей Петрозаводска и гостей города ожидают новые мероприятия, такие как творческий конкурс «Музыка ветра», фестиваль карельского чая, открытие сказочной резиденции и почты бога северного ветра Борея. Гости фестиваля смогут отправить оттуда открытки в любую точку мира.