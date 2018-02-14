Северодвинские приставы прибегли к хитрости для поимки алиментщика

Архангельская область >> Общество >> 14.02.2018

Судебные исполнители Северодвинска немало потрудились для встречи с россиянином, уклоняющимся от уплаты алиментов. Но в итоге приставы проявили смекалку и вызвали должнимка в качестве грузчика якобы для перевозки тяжелого музыкального инструмента.

По сообщению пресс-службы регионального УФССП, нынешней удаче предшествовали долгие поиски интересующего службу гражданина. Некогда благополучный северодвинец, имеющий два высших образования, нигде не прописан. При этом долг перед бывшей супругой на содержание сына достиг уже 379 тыс. руб., пишет местный портал «29.ru».

В розыск алиментщика объявили еще с минувшего августа. В конечном итоге приставы узнали, что подопечный обитает в одном из поморских монастырей. Но по прибытии туда узнали о том, что северодвинец вновь подался в город и подрабатывает там грузчиком.

Исполнителям удалось заполучить номер телефона, по которому можно заказывать услуги интересующего субъекта, и они решили прибегнуть к уловке. Пристав по розыску связался с грузчиком и договорился с ним о доставке фортепиано. Не подозревающий подвоха должник явился по указанному адресу, но вместо крупногабаритного груза его ожидали несколько сотрудников ФССП.

В итоге в сопровождении должностных лиц ему пришлось проехать в отдел службы СП по Северодвинску и давать пояснения о причинах уклонения от обязательств по содержанию несовершеннолетнего сына. Кроме того выяснилось, что мужчина имеет неоплаченный штраф за вождение транспорта в состоянии опьянения, что уже обернулось увеличением штрафных санкций.

На должника составили протокол, по которому его привлекут к административной ответственности. Если же северодвинец не начнет выплачивать скопившуюся по алиментам задолженность, то ему грозит уже судебное разбирательство.





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