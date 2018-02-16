11 участников представят НАО на московском форуме, посвященном развитию системы "соцлифтов"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 16.02.2018

12–16 марта в Москве пройдет форум, посвященный развитию системы "соцлифтов", куда приедут 6,5 тыс. молодых россиян для того чтобы получить уникальные возможности для презентаций своих инициатив, повышения компетенции в области управления, расширения круга личного и делового общения. Мероприятие состоится в рамках платформы "Россия – страна возможностей". Из Ненецкого округа на форум отправится 11 человек.

Квоты участникам для представителей регионов предусмотрены на каждой площадке. От Ненецкого округа отберут двух молодых людей с достижениями в области творчества, 3 волонтеров, 2 человек для площадки, посвященной гранатовой поддержке для проектов. Регистрация претендентов проходила в системе АИС "Молодежь". Здесь каждый участник обязан был представить свои достижения по выбранному направлению деятельности. Система разработана так, что самый успешный волонтер не может попасть на творческую площадку форума, а отбор проводится строго по направлению. В зачет претендентам шло все, от участия в конкурсах до реализации собственных проектов.

Большая вероятность стать участником форума "Россия – страна возможностей" была у участников всероссийских форумов "Ладога", "Таврида", "Балтийский Артек" и "Территория смыслов", у победителей конкурсов молодежных проектов всероссийского уровня, представителей движения "Волонтеры Победы" и "серебряного" волонтерства.

В программе мероприятия запланировано 13 презентаций проектов, выступление 300 спикеров, работа 35 площадок. Участники получат возможность обсудить вопросы в области науки, новых технологий, социнициативы, волонтерства, семьи, детства, лидерства, управления, предпринимательства, стартапов, креативной индустрии, творчества, саморазвития и здорового образа жизни.





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