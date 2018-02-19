"Гиперборейская масленица" прошла в Петрозаводске

Более 1 тыс. человек приняли участие в шествии по центру столицы Карелии. Они шли в ярких и экстравагантных костюмах, чем дали старт "Гиперборейской масленице" и карнавалу на площади Кирова. Всего в мероприятии приняли участие 24 команды из техникумов, школ, общественных организаций. К ним также присоединились гости из Франции.



В этом году Масленицу отметили в рамках фестиваля "Гиперборея". "Гиперборея" совпала с последним днем Масленицы, что дало возможность расширить рамки празднования и больше детей приобщить к народным традициям. Этому способствовала хорошая погода, масса мероприятий, большое количество людей.



Масленичные гуляния продолжались на набережной Петрозаводска весь день. Их центром стала Советская площадь, где и сожгли чучело Масленицы, а до этого желающие могли угоститься блинами с красной рыбой и икрой, выиграть призы в конкурсах, принять участие в забавах и играх. Также на площади работала ярмарка, где можно было купить продукты, сувениры, вещи ручной работы.



Глава города И. Мирошник, также присутствующая на празднике, пожелала всем присутствующим добра и благополучия и выразила надежду, что этот праздник станет одним из самых ярких впечатлений от развлекательных событий этого года.



Напомним, что днем ранее закончился конкурс снежных и ледовых скульптур, которые также стали частью фестиваля "Гиперборея". В этот день на Онежской набережной перед зрителями выступали уличные театры и проводились концерты. Окончание первого дня ознаменовал необычно долгий салют, который продолжался около 8 минут.



"Гиперборея" является одним из главных точек привлечения событийного туризма. Благодаря фестивалю в город приезжают тысячи туристов, и их количество с каждым годом увеличивается.