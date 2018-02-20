Дом Жеребцова отреставрируют в Сыктывкаре

Дом Жеребцова отреставрируют к 100-летию республики, о чем рассказала М. Андреева, руководитель Управления по охране объектов культурного наследия на заседании Общественной палаты Коми.



С 2002 г в этом здании расположено управление Аппарата Уполномоченного по правам человека. До 1917 г в Сыктывкаре это было единственное кирпичное здание с угловым балконом. Его построил в 1911 г глава Сыктывкара и владелец кожевенного завода М. Жеребцов. После революции дом служил пристанищем различных организаций. Здесь располагался партийный архив, республиканское и городское Бюро техинвентаризации.



Сейчас состояние здания у специалистов вызывает тревогу. Неоднократные обращения в Госсовет Коми с просьбой выделить средства на реконструкцию здания ни к чему не привели, поэтому возникло предложение передать его в аренду. Уже были желающие взять на себя расходы на его ремонтно-восстановительные работы. После ознакомления с проектно-сметной документацией все желающие арендовать здание выразили сомнения в том, что здание вообще можно использовать, а ПСД нужна была доработка и актуализация.



4 проектные организации заявили, что ПСД использовать нельзя, и сейчас средняя стоимость разработки оценивается в 1,8 млн руб.



Работы по восстановлению откладывать нельзя, поэтому было собрано 1,2 млн руб. и подана заявка на проведение аукциона для разработки ПСД, в том числе на проведение государственной историко-культурной экспертизы. Теперь остается надеяться, что найдутся организации с соответствующей лицензией, которые возьмутся за эти работы.



Состояние здания пока неудовлетворительным не признано, поскольку для этого нужно соответствие 6 критериям, а дом Жеребцова соответствуют только трем из них.

