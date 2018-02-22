Лидеры России от Вологодчины включены в приоритетный кадровый резерв

Вологодская область >> Общество >> 22.02.2018

Власти Вологодской области накануне включили своих представителей в «Лидерах России» в актуальный резерв управленческих кадров. Данное решение регионального губернатора можно считать еще одной значимой наградой для почетных финалистов Всероссийского конкурса от Вологодчины. Глава области г-н О.Кувшинников лично встретился с участниками конкурсной программы, которая была инициирована российским президентом.

В конкурсе «Лидеры России» приняло участие 200 тыс. участников со всех регионов страны. В финальную часть смогли пройти представители только 24-х субъектов РФ. В их число вошли и вологжане Алексей Лысов и Владислав Васильев. При этом Вологодская область, наравне с Северной столицей, стала тем регионом СЗФО, который сумел иметь в финале сразу двух своих представителей. Они вошли в число победителей и ТОР-100 лучших молодых управленцев государства.

Победители общенационального конкурсного мероприятия награждены образовательными грантами в сумме 1 млн. рублей, а также уникальным правом прямого общения с лучшими топ-менеджерами РФ. Вместе с этим, вологодские финалисты и участники «Лидеров России» получили дополнительные привилегии от губернатора. На вчерашней встрече им были вручены специальные Сертификаты, которые подтверждают включение в приоритетный резерв управленцев Вологодчины.

Те лица, которые находятся в данном резерве, могут рассчитывать на первоочередное рассмотрение их резюме при необходимости замещения или освобождении должностей в банке правительственных вакансий региона.

Как отметил на встрече Олег Кувшинников, он надеется видеть включенных в резерв специалистов в своей личной управленческой команде. Она работает над реализацией самых смелых программ и проектов регионального социально-экономического развития. От лица дополнительно поощренных участников конкурса выступил Алексей Лысов. Он заверил, что молодые управленцы горды тем, что живут и имеют возможность работать в Вологодском регионе.





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