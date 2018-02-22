Благоустройство микрорайона Соломенное

Соломенное разделено на две стороны - Громовскую и Беляевскую. Именно на второй стороне, Беляевской, находится непосредственно центр микрорайона. Здесь каждое утро можно увидеть жителей, спешащих на работу, на учебу, по магазинам, ведущих детей в детские сады. Возле 7й школы в течение нескольких лет образовывалась помойка, достигшая грандиозных масштабов. Вокруг нее дислоцируются разрушенные хозяйственные постройки. Стаи бродячих собак - не редкость. И жителям, и работникам школы не доставляет особой радости каждый день лицезреть грязь, разруху и бродячих животных. Вызывает беспокойство и тот факт, что дети, играя среди покосившихся сараев, могут получить травы, а также быть покусанными собаками. Граждане изъявили инициативу по разработке проекта благоустройства территории.



Согласно проекту, планируется создание прогулочной зоны с дорожками, а также спортивные площадки для детей и взрослых, общественные зоны со сценой для проведения мероприятий и массовых торжеств. Для этого нужно убрать мусор, контейнеры отодвинуть, снести все постройки и аварийные деревья. Большую ель планируют оставить, чтобы украшать ее на Новый год. Проектом предусмотрена хорошая детская площадка. По периметру сквера будет установлен антивандальный забор. Защитить территорию нового сквера от вандалов помогут камеры видеонаблюдения, которые расположены на соседних жилых домах.



Директор школы №7 Елена Чеботарева сообщает, что в рамках проект они планируют вынести с территории школы силовые тренажеры. Площадка была создана по программе поддержки местных инициатив, а так как школа - проект режимный и должна закрываться, доступ к тренажерам есть не всегда. Плюс существует угроза для школьников.