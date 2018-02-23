Вдова полковника получила орден Мужества в Североморске

Мурманская область >> Общество >> 23.02.2018

В канун празднования Дня Защитника Отечества было проведено особенное мероприятие для почтения памяти погибших и вручения государственных наград за честную службу и доблесть военнослужащим. Действие проходило на Северном флоте, куда были также созваны близкие родственники защитников.

Контр-адмирал начальник штаба флота Владимир Гришечкин поприветствовал присутствующих ветеранов и действующих военнослужащих, затем начал вручение наград.

Отдельные защитники нашего Отечества, к сожалению, получили посмертные награды. Так, например, вдова полковника, погибшего в Сирии в сентябре 2017 года, Валерия Федянина получила орден за мужество мужа.

Пресс-служба сообщила нам подробности о проведение мероприятия. Состоялось вручение ордена Жукова командиру армейского корпуса генерал-майору Дмитрию Краеву за отвагу, честный труд и самоотверженность. Также Орден Мужества получил Алексей Матанцев (старший летчик) и его товарищ по службе Михаил Евдокиенко (майор) отмечен особой медалью ордена 2-й степени с изображенными на ней мечами «За заслуги перед Отечеством». Подобной награды удостоился командующий сухопутной ракетно-артиллерийской бригадой Рустамов Хамза (подполковник). Преданные офицеры органов управления на флоте и капитан 2 ранга Подгурский Денис, подполковник Антонишин Генадий и майор Шуть Кирилл были отмечены медалями Суворова.

Полковники Давыдов Игорь и Елин Валерий офицеры ВВС и ПВО объединений Северного флота получили медали Жукова. Штурман авиации майор Евсеев Александр удостоился медали Нестерова. Заместитель начальника берегового ракетного дивизиона сержант Удод Александр получил медаль «За отвагу».

Далее на выходных предвидятся концерты для военнослужащих, торжественные поздравления и вечерние салюты.





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