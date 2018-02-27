Члены Совета отцов Коми отличились на конкурсе "Папа года" и получили статус экспертов

В столице торжественно объявили имена гордых обладателей российской премии "Папа года-2018". В этом необычном конкурсе принимали участие около 1000 отцов со всех уголков страны по разным номинациям. В составе экспертов, которые должны были оценивать конкурсантов, были представители из Коми.



Участвовали в конкурсе только мужчины, которые занимаются развитием социальных программ в сфере воспитания детей. Они создают в своих городах специальные группы инициативных отцов и совместно занимаются такими важными вопросами, как наставничество, безопасность в школах, помощь сиротам и многое другое. Основная цель премии – поощрение таких проектов по целой стране.



Член Совета отцов от нашей республики Алексей Сандригайло сообщил прессе, что в призерах не оказалось никого от наших. Но в то же время общественники констатируют тот факт, что они обогатились действительно полезными знаниями.



Награждение прошло 24 февраля. Перед ним устроили тематический стол и бизнес-игры. Вместе с другими бизнес-партнерами и отцами разрабатывались новые и актуальные проекты по укреплению корпоративного отцовского движения.



Сандригайло отметил, что обменяться опытом работы с другими отцами, обсудить перспективы развития движения, познакомиться с такими же единомышленниками и строить общие планы на будущее было очень полезно.



Встреча принесла немало хорошего – появились идеи новых проектов, которые реализуют в республике. О каких именно проектах идет речь пока не известно. Кроме того общественники пригласили своих коллег по движению посетить Коми. Возможно, в будущем удастся провести тематические совместные мероприятия.

