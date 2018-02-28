Общественники в Коми объединяются, чтобы защитить детей в Интернете

Эксперты и общественники республики инициировали создание особой рабочей группы, которая бы специализировалась на безопасном для детей Интернете. Этот важный проект называется "Безопасность детей и подростков в сети Интернет". Общественному совету при МВД как раз и принадлежит идея его создания. В разработке проекта также поучаствовали такие организации как некоммерческое партнерство Республики Коми, Госсовет региона, Центр информационных технологий.



В общественную рабочую группу будут входить специалисты-эксперты из образовательной и научной среды, представители общественности, а также надзорные и силовые ведомства. Цель объединенной общественно-экспертной работы – дополнительный анализ и изучение ситуации в республике. Планируется выработать новые инструменты для улучшения понимания возможных проблем и лучшие способы их решения.



Специалисты отмечают, что современное общество не может отказаться от Интернета, поэтому, решая проблему интрнет-зависимости, надо действовать умно и отказаться от радикальных решений. Раз Интернет так важен, то с ним надо научиться «дружить». Ведь в большинстве Всемирная паутина сильно помогает детям и взрослым.



Надо понимать, что запрет сидеть в Сети – абсолютно бесполезен. Такой радикальный шаг спровоцирует лишь волну агрессии со стороны ребенка и подогреет его интерес к «запретному плоду». Задача, поставленная перед экспертами, не предусматривает всеобщий контроль. Как подсказывает опыт, зависимость от Интернета – не причина, а следствие. Настоящие первопричины – совсем другие (застенчивость, проблемы в общении, недостаток внимания от родителей, неуверенность в себе и др.).