Первый документ гражданина НАО вручили сотому новорожденному в этом году

Торжественная регистрация сотого ребенка, родившегося в Ненецком округе в 2018 г, состоялась в отделе ЗАГС Администрации НАО. Девочка Юлианна появилась на свет 19 февраля и получила в торжественной обстановке свидетельство о своем рождении. Документ приняли ее родители, а также получили поздравления по случаю рождения пятого ребенка в семье.



Для родителей рождение девочки стало праздником и большой ответственностью за воспитание. Вице-губернатор округа Ю. Мурадов пожелал родителям успешно справлялись с задачей, воспитать дочь достойным членом общества, округа, передать ей лучшие традиции предков.



У Юлианны есть старшая сестра, трое братьев. Ранее семья проживала в Бугрино, теперь пришлось переехать в Нарьян-Мар. В планах молодых родителей построить большой дом, дать образование детям.



За 2017 г в Ненецком округе сохраняется естественный прирост населения. Регион остается в топ-5 регионов–лидеров по рождаемости даже вопреки падению показателя рождаемости в прошлом году. По статистике прирост населения в регионе в 2017 г составил 302 человек (6,8 на 1 тыс. населения), что на 28,7% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.



Неплохие показатели рождаемости в НАО обусловлены мерами социальной поддержки для многодетных семей, среди которых маткапитал из окружной казны при рождении третьего и последующего детей.



С этого года по поручению Президента России В. Путина отмечены новые тенденции в демографии страны. Ежемесячная выплата для первенца в Ненецком АО одна из самых высоких в России - 21973 руб. Это является хорошим стимулом для деторождения, поскольку родители знают, что могут рассчитывать на поддержку государства, социальных служб, и могут чувствовать себя уверенно.