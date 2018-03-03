Первый документ гражданина НАО вручили сотому новорожденному в этом году

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 03.03.2018

Торжественная регистрация сотого ребенка, родившегося в Ненецком округе в 2018 г, состоялась в отделе ЗАГС Администрации НАО. Девочка Юлианна появилась на свет 19 февраля и получила в торжественной обстановке свидетельство о своем рождении. Документ приняли ее родители, а также получили поздравления по случаю рождения пятого ребенка в семье.

Для родителей рождение девочки стало праздником и большой ответственностью за воспитание. Вице-губернатор округа Ю. Мурадов пожелал родителям успешно справлялись с задачей, воспитать дочь достойным членом общества, округа, передать ей лучшие традиции предков.

У Юлианны есть старшая сестра, трое братьев. Ранее семья проживала в Бугрино, теперь пришлось переехать в Нарьян-Мар. В планах молодых родителей построить большой дом, дать образование детям.

За 2017 г в Ненецком округе сохраняется естественный прирост населения. Регион остается в топ-5 регионов–лидеров по рождаемости даже вопреки падению показателя рождаемости в прошлом году. По статистике прирост населения в регионе в 2017 г составил 302 человек (6,8 на 1 тыс. населения), что на 28,7% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Неплохие показатели рождаемости в НАО обусловлены мерами социальной поддержки для многодетных семей, среди которых маткапитал из окружной казны при рождении третьего и последующего детей.

С этого года по поручению Президента России В. Путина отмечены новые тенденции в демографии страны. Ежемесячная выплата для первенца в Ненецком АО одна из самых высоких в России - 21973 руб. Это является хорошим стимулом для деторождения, поскольку родители знают, что могут рассчитывать на поддержку государства, социальных служб, и могут чувствовать себя уверенно.  





Рекомендуем по теме:

В этом году в НАО родилось 658 детей

Администрация НАО установила новые размеры компенсационных выплат за содержание детей в детских садах

Свидетельство о рождении ребенка в НАО можно получить в роддоме

Сыктывкарцы не хотят иметь больше двух детей

Автодорогу по ул. Дружбы в ненецком п. Искателей собираются реконструировать в следующем году

В Ненецком округе высоко оценили качество допобразования в регионе


Как провести стратификацию семян

А. Цыбульский отправился на Российский инвестиционный форум в Сочи

Вырубка уникального леса в Череповце идет полным ходом

Ненецким охотникам разрешат добывать выдр и бурых медведей

В Архангельске откроется выставка Сальвадора Дали

Студенты МГУ и активисты Мурманского ОНФ обсудили проблемы экологии

При содействии ЛУКОЙЛ-Коми на Яреге открыт «Дом детского творчества»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета