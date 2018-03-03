А. Цыбульский выразил благодарность Харьягинскому СПР за поддержку окружных соцпроектов

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 03.03.2018

10 марта в Нарьян-Маре пройдут соревнования по кроссу на снегоходах. Гонки на снегоходах 20 лет считаются визитной карточкой региона, традиционным местом встречи для жителей региона, партнеров округа. Гонки на снегоходах - главный спортивный праздник в НАО, поддерживаемый на всех уровнях власти региона. Партнером соревнований в этом году, как и в прошлом, стал Харьягинский СПР, перечисливший организаторам взнос для призового фонда и для проведения гонок. Врио губернатора НАО А. Цыбульский выразил отдельную благодарность за помощь в организации главного спортивного праздника округа "Буран дей" Харьягинскому СПР, а также отметил заслуги спонсора перед НАО.

В 2017 г партнеры Харьягинского СРП реализовали в НАО ряд важных соцпроектов - выделили средства на покупку оборудования для кабинетов химии и физики для образовательных учреждений в 5 удаленных сельских пунктах Ненецкого округа. Также была оказана помощь в реализации федеральной программы допобразования детей "Кванториум", закуплены и доставлены в Нарьян-Мар оборудование и материалы для направлений "Робоквантум" и "Квантум-ИТ".

Финподдержка оказана и детской школе искусств НАО - куплена мобильная барабанная установка и организована поездка детей на Международный конкурс инструментальной музыки "Серебряный камертон". Юные таланты блестяще выступили в Санкт-Петербурге, завоевав призовые места.

Оператор Харьягинского проекта также помог нарьян-марской школе № 2, сделал благотворительное пожертвование Союзу оленеводов Ненецкого округа для покупки оборудования, строительства коралей в СПК "Путь Ильича".

В этом году, объявленным в Ненецком АО Годом оленеводства, Харьягинский СРП планирует продолжить сотрудничество с оленеводами.





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