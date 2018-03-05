"Безопасная весна" прошла в Эжвинском районе Сыктывкара

Детский праздник "Безопасная весна" организовали сотрудники ГУ МЧС Коми со специалистами ГИМС, инспекторами ГИБДД и огнеборцами ФПС. Мероприятие посвятили Году культуры безопасности, который сейчас проходит в МЧС России.



На Слободской площади пришедших ожидал квест по станциям на тему безопасности на воде, природе, дороге, пожарной безопасности. Сотрудники МЧС играли с детьми и наглядно показывали правила безопасности. Станции "Пожарная экипировка", "Безопасность на воде, в лесу, во дворе", "Юный спасатель" пришлись ребятам по душе и помогли закрепить необходимые знания.



Инспекторы Центра ГИМС Сыктывкара рассказали детям, что с наступлением оттепели на водоемах лед начинает менять плотность, становится рыхлым, поэтому можно переходить реку исключительно в специально оборудованных ледовых переправах.



Дети узнали, почему опасно падать в ледяную воду и как помочь человеку, который провалился под лед, как действовать в чрезвычайной ситуации.



Сотрудники ГУ рассказали о культуре безопасности в жизни, например, как сделать ватно-марлевую повязку своими руками, показали принцип работы противогаза, объяснили предназначение многих устройств и порядок их применения. После этого детвора участвовала в увлекательных эстафетах по ГО (гражданской обороне).



Огнеборцы рассказали ребятам, как с помощью подручных средств и без воды потушить пожар, повторили правила безопасности при пожарах, а в конце раздали памятки по правилам поведения на водных объектах и в ЧС.



Самое интересное ждало детей в конце программы – им дали возможность посидеть за рулем пожарного автомобиля и спасательного снегохода. С огромным энтузиазмом детвора спасала друзей с помощью спасательной веревки "Конец Александрова".